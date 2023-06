Meritxell Batet tornarà a encapçalar la llista del PSC a les eleccions del 23-J

tornarà a encapçalar la llista dela Barcelona a les. Així ho ha decidit el partit, un cop finalitzat el procés de proposició de candidats de les agrupacions locals socialistes. La candidatura de l'actual presidenta del Congrés, avançada per El Periódico i confirmada pel partit, es presentarà a la comissió electoral del partit que es reunirà aquest diumenge, per després ser ratificada pel consell nacional. Al seu costat, hi haurà també els ministres, que aniran de segon i de tercera a la candidatura.El partit de Salvador Illa ha descartat fer primàries per elegir el candidat perquè considera que no hi hauriaper a poder engegar tot el procés. De fet, els estatuts del partit ja preveu no fer-ne davant de convocatòries extraordinàries d'eleccions perquè complica fer un procés "en condicions".Batet va ser la cap de llista del PSC el 28-A i el 10-N del 2019, en la repetició electoral per la falta d'una entesa per investir Pedro Sánchez. Abans, ja va ser candidata l'any 2016 i, després de la moció de censura de Sánchez contra Mariano Rajoy, es va convertir en ministra de Política Territorial.

