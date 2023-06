La CUP aconsegueix l'alcaldia de Sarrià de Ter pactant amb el PSC i posa fi a 16 anys de govern d'ERC

Sarrià de Ter 2023 Totes les dades Cens total: 3.986 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.237 56,12% Abstencions: 1.749 43,87% Vots nuls: 57 2,54% Vots en blanc: 51 2,33% Partit Vots % Regidors

Canvi de color polític a l'Ajuntament de(Gironès).de Sarrià de Ter (PAS), partit de l'espai de la, ha tancat un acord d'investidura amb elque convertiràen alcalde el 17 de juny, dia de constitució dels nous ajuntaments. El pacte posa fi a setze anys de govern d'al municipi, que aquestva passar a ser segona força. En relació amb l'acord amb el PSC, tot i que el PAS es troba sota el paraigües de la CUP, Ramió explica que ells tenen autonomia i que les decisions s'acorden en assemblea."Som un grup molt divers, tant en habilitats com en interessos, i això sumat al cansament de la gent cap al govern actual, ens ha donat la clau de l'èxit", assegura Ramió. De moment, l'acord amb elsés només per a la investidura, però Ramió no amaga que la seva intenció és incorporar-los a, tot i que en quins termes és el que s'haurà de debatre en assemblea les pròximes setmanes.A les eleccions del 28-M, la candidatura del PAS va guanyar els comicis i va obtenir sis dels tretze regidors del consistori. Per la seva banda, la llista d'ERC que encapçalava el fins ara alcalde,, passava a ser segona força i es quedava amb quatre regidors. El PSC en va treure dos i, un. En un comunicat, la llista adscrita a la CUP recorda que està integrada "per una assemblea nombrosa de persones molt actives al camp associatiu" del municipi i que el seu projecte, lligat al desgast que arrossegava ERC, és el que els va permetre fer el tomb.El PAS recorda que "entre els projectes més representatius" que porten al programa hi ha el d'impulsar la, recuperar, prioritzar l'atenció a les persones, promoure lai fomentar laciutadana. "Donar protagonisme a les persones del municipi i a les seves entitats és el pal de paller d'aquesta formació", subratlla, afegint que precisament aquests també són punts que el PSC porta al seu programa.De fet, el PAS ja avança que el pacte per a la investidura "deixa un més que probable escenari de govern en" entre ells i els socialistes. "Tenim ganes de tirar endavant els projectes que somiem per al nostre poble; els objectius en clau municipal conflueixen en molts punts, i hem tirat endavant projectes conjuntament tot i estar a l'oposició", explica el número 3 de la candidatura del PAS,L'acord per la investidura posa fi a quatre mandats de govern d'ERC al poble gironí. Bona part d'aquests, amb el consellercom a alcalde -que va renunciar al càrrec en favor de Fajula el gener del 2018, quan va ser nomenat president del-. Aquests últims dies, Fajula, precisament, havia anunciat la intenció de provar de bastir un govern tripartit entre els republicans, el PSC i Junts. Ara, caldrà veure si s'apartarà de la política municipal o bé es mantindrà com a regidor a l'oposició.

