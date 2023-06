«Nosaltres sí que ho tornarem a fer»: Eines de País es llança a la reelecció a la Cambra

L'actual junta independentista de lade Barcelona ha presentat aquest dimecres la seva. L'equip, sorgit de la plataformaimpulsada per l'ANC, anirà a les eleccions camerals del setembre vinent amb la marca. Avui la candidatura ha estat presentada per l'actual presidenta de la institució,, el vicepresident Toni Fitó i la presidenta de l'ANC,. Ha estat davant de la Font de la Granota, a tocar del Palau Robert. Just el mateix lloc on fa quatre anys van llançar el seu projecte per governar la Cambra i que molts van veure com il·lusori. Ara volen repetir la gesta, com han rfermat tots els intervinents, amb l'actor Joel Joan al davant., ha dit Toni Fitó, qui ha enunciat els grans eixos del programa de la candidatura: sostenibilitat mediambiental i social, digitalització, cohesió del territori, internacionalització, competitivitat i una Cambra "més transparent, democràtica i propera". Mònica Roca ha fet un repàs a la gestió feta els darrers quatre anys, esmentant l'obertura de la casa a les empreses, l'esforç fet en formació, la dinamització del Consolat de Mar com a mediador comercial i els estudis de la institució i la seva denúncia d ls mancances en infraestructures i finançament que encara arrossega el país.Lade la candidatura ha estat posada en valor per tots els qui han parlat. Transversalitat en territori, en tipus d'empreses, de micro a grans passant per petites i mitjanes, així com transversalitat ideològica dins del sobiranisme. Un aspecte aquest en el qual volen insistir. Com ha dit Joel Joan a l'inici, "quan l'independentisme va unit, guanya".Aquest dimecres es tanca el termini de presentació de candidatures que competiran pelsEl procés, que contempla el vot remot, culminarà el 20 de setembre vinent amb el vot presencial per renovar el govern de la casa. Entre els presents avui hi havia alguns dels pesos pesants de l'equip, que inclou, expresident i actualment diputat de Junts al Parlament, i l'exlíder d'Esquerra Republicana com va avançar ahir Nació . D'aquesta manera, Un Pas Més es converteix en un dels àmbits de confluència de l'independentisme, on s'ha fet difícil trobar figures rellevants de Junts i ERC compartint espais.També ha presentat la seva candidatura l'equip de, el candidat alternatiu a Eines de País i que aplega diverses sensibilitats empresarials darrera seu. Els seuss uports provenen de sectors propers a, tot i que la patronal de les pimes no es presenta formalment a aquestes eleccions. Sí que ho fan, però, empresaris adscrits a l'organització.

