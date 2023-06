Junts i ERC revaliden l'aliança per governar a la Diputació de Girona

Reunions entre Guanyem i Junts per l'Ajuntament

Junts i ERC han tancat un acord per governar, una vegada més, plegats a la Diputació de Girona. Les formacions revaliden així el pacte que van fer fa quatre anys. El president en funcions de l'ens,, i el vicepresident primer en funcions,, han estat els encarregats de liderar les negociacions de l'acord, que es concretarà en els dies vinents en una roda de premsa. Fruit dels resultats de les eleccions municipals del 28-M, Junts va obtenir deu diputats; ERC, vuit; el PSC, cinc; la CUP, dos i Tots per l'Empordà i Independents de la Selva, un cadascun. En total, vint-i-set diputats formen part de l’ens supramunicipal.Més enllà d'aquest pacte, a la capital de les comarques gironines continuen les negociacions entre els partits independentistes que situarien Lluc Salellas, de Guanyem , al capdavant de la ciutat. En un comunicat després de reunir-se amb Junts, Guanyem confia que les converses amb la formació liderada per Marta Madrenas "fructificaran" i que serà investit alcalde el pròxim 17 de juny. La formació assegura que estan treballant en la definició deprogramàtiques que hauran de ser el "pal de paller" de l'acció de govern que s'engegui aviat amb l'objectiu de configurar el futur govern gironí."Tenim un model de ciutat clar i ben treballat que ara volem aterrar en forma d'acció de govern", assegura Salellas. D'altra banda, la formació diu que també estan "perfilant" com s'organitzarà el futur ajuntament i apunten que cal "" que "permeti treballar de manera més eficient". Tot i que de moment no concreten les propostes, al comunicat Guanyem esbossa les línies generals del projecte. En aquest sentit, planteja convertir Girona en una ciutat "capdavantera en la lluita contra l'", "reduir" les desigualtats entre persones i barris amb l'habitatge "com a punta de llança" i una aposta per una "transformació urbanística" que adapti la ciutat als reptes "presents i futurs". Finalment, i en clau de lideratge d’àrea urbana, Guanyem vol accelerar els terminis per disposar del nou parc hospitalari i el nou hospital Josep Trueta com més aviat millor.Des de Guanyem reiteren que els resultats del 28-M els avalen i que la formació liderada per Salellas està "preparada per". En aquest sentit, espera que les negociacions engegades amb Junts fructifiquin i Salellas sigui investit alcalde el 17 de juny. De moment, però, tampoc concreten si això inclou Junts al govern –com demanaven- o no. Per la seva banda, Junts assegurava aquest dimarts que estudiaran i "complementaran" la primera proposta de treball que els ha fet arribar Guanyem i que la seva voluntat és que Girona "tingui un govern fort" on el seu partit tinguin "un paper significat".

