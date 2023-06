El Govern proposa revisar els protocols de menors inimputables però descarta canvis legals

Pla de Barris per millorar la situació a Sant Roc

El conseller de Drets Socials,, aposta per afrontar el debat sobre la inimputabilitat dels menors de 14 anys fent una revisió delssocials d’actuació que ara té la. Després de la darrera violació en grup ocorreguda a Badalona , en què la víctima i agressors són adolescents, Campuzano ha afirmat que “no és el moment” de debatre sobre uni ha demanat una resposta “clara i contundent” des de l’àmbit social i educatiu. En aquest sentit, també ha demanat més corresponsabilitat dels pares.Campuzano ha assegurat que el“no pot quedar indiferent” després de les violacions múltiples, “i menys quan agressors i víctimes són menors”. El conseller deha fet una crida al conjunt de la societat a difondre "més i millor"i ha demanat abordar el problema de la facilitat amb què els adolescents accedeixen a la. Pel que fa directament als menors de 14 anys autors de les agressions, ha apostat per reforçar el treball social “per revertir aquestes situacions”: “Han d’entendre que allò que han fet és inacceptable des de tots els punts de vista”.En una atenció als mitjans des de(Alt Penedès) després de participar en un acte de la Federació d’Empresaris del Gran Penedès, Campuzano ha defensat que cal “una resposta clara i contundent” cap a aquests joves perquè "la violència sexual no pot quedar impune", però considera que optar per l’ingrés a“seria una solució dolenta”.Preguntat per reformar la, com proposa l’alcalde electe de Badalona,, el conseller ha dit que no és “massa partidari” d'impulsar canvis legals quan acaben de produir-se aquests casos. "Ara no és el moment", ha recalcat, i ha instat a fer un debat de fons per abordar "seriosament" la inimputabilitat dels autors i reforçar l’acompanyament a les víctimes.Campuzano també ha anticipat que aquest estiu el Govern preveu aprovar un nouper enfortir diferents punts de municipis i ciutats on s’acumulen molts "problemes d’ordre social". Si bé no ha detallat l’abast d’aquesta convocatòria, sí que ha avançat que inclourà una subvenció per al barri dede Badalona, on resideixen els agressors de la darrera violació grupal a la ciutat, i d'altres que s'han produït en els últims mesos.

