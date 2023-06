El Govern només pagarà 90 euros als afectats pel caos de les oposicions

Elpagarà 90 euros per "" a cadascun dels afectats pel caos de lesdel 29 d'abril subcontractades a l'empresa. En un comunicat, l'executiu ha informat queinicia d'ofici un expedient per declarar la "responsabilitat patrimonial" de l'administració de la Generalitat i poder indemnitzar els aspirants a les proves d'oposició d'estabilització, que ara s'hauran de repetir els dies 1 i 8 de juliol Segons ha detallat el mateix Govern, es pagaran un màxim d', tenint en compte que hi havia 13.534 persones cridades a participar en els exàmens. Els pagaments es començaran a fer, un cop quedi resolt l'expedient.L’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial es comunicarà a les persones afectades i es publicarà demà al. S’obrirà llavors un període de 10 dies hàbils per presentar-hi al·legacions. Un cop analitzades les al·legacions, caldrà l’informe de laper resoldre definitivament l’expedient.Lava deixar sense efecte les proves del concurs oposició d’estabilització i va acordar tornar-les a fer després de constatar "durant la realització dels exercicis" conseqüència de la manca de compliment de l'empresa subcontractada per supervisar-les, Cegos.

