​«El futur és ara»: front comú per accelerar la transició ecosocial a Catalunya

Un acte amb ponents de primer nivell

Informació pràctica d'"El futur és ara" Quan: dissabte 10 de juny de 2023. De 10:00h a 12:30h



On: Sala Teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Carrer Montalegre, 5 Barcelona



Inscripcions aquí



Hashtag: #ElFuturEsAra2023



Seguiment per Quan: dissabte 10 de juny de 2023. De 10:00h a 12:30h: Sala Teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Carrer Montalegre, 5 BarcelonaSeguiment per streaming aquí

En els darrers dies s'acumulen les: s'han superat els límits per viure en un planeta “segur i just” , el gel àrtic es desfarà totalment per primera vegada en els 30 anys vinents i l'increment de la temperatura a Catalunya duplica la mitjana global. Amb aquest escenari hi ha qui no es vol resignar i reclama un: aquest dissabte se celebrarà a Barcelona l' acte “El futur és ara” , organitzat per unadel país i que pretén ser un “nou començament” de treball en xarxa perAra fa uns mesos van aparèixer amb poc temps de diferència dues entitats que volien suposar un canvi de paradigma en el debat ambiental: Oikia Renovem-nos . Ambdues agrupaven personalitats científiques, tècniques i vinculades al món polític de prestigi i reclamaven accelerar la transició energètica, tenint en compte la crisi de biodiversitat i els impactes socioambientals.Ara, aquestes dues entitats juntament amb altres l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN), l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), Conservació.cat, Greenpeace, REVO Prosperitat Sostenible i la Xarxa d'Embaixadors del Pacte de la UE pel Clima, amb la col·laboració del, han decidit fer un pas més i. De moment, han convocat unamb el lema “El futur és ara” que se celebrarà el proper, a partir de les 10.00, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).Des de l'organització s'explica aque “El futur és ara” és un acte, però també un “nou començament”, ja que aquestes entitats pretenen avançar a partir d'ara de manera conjunta. De l'acte també en sorgirà un, obert a adhesions, que farà una crida a accelerar la transició ecosocial a Catalunya.De fet, el primer fruit d'aquesta unió d'esforços és l' impuls del Monitor Públic d’Emissions de Catalunya . Un projecte impulsat per un grup de tècnics i científics que fa pocs dies va fer públic que el 2021. Unes dades quei que s'han pogut estimar amb uns models disponibles al web elfuturesara.cat per ser usats i millorats.L'acte de dissabtei es podrà seguir pera través de Youtube. En la primera part, es parlarà de com reduir les emissions, els consums i els residus, dels passos necessaris per accelerar la descarbonització de l'energia i els transports i de què hem de fer per conservar i recuperar la biodiversitat dels ecosistemes. La transició justa cap a la sostenibilitat, el retiment de comptes de les institucions públiques i del sector privat i l’adaptació i resposta a les emergències de la crisi climàtica seran els temes centrals del segon bloc de la jornada.L’acte serà moderat pel meteoròlegi l’activista ambiental, comptarà amb ponents de primer nivell com, catedràtic d’ecologia i fundador del CREAF;, economista, geògraf i consultor de planificació i territori;presidenta de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN);, especialista en treball, transició justa i transformació del model econòmic;, doctora en Dret especialitzada en dret ambiental i de la sostenibilitat i directora de l’ICTA-UAB;, coordinadora de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d’IS GLOBAL;, activista de Fridays For Future Girona i Juventud x el Clima, i, activista dels moviments climàtics Rebel·lió o Extinció Barcelona i End Fossil Barcelona.

