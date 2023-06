Troben el cadàver d'una noia desapareguda fa deu anys en un poble de Màlaga

Cas de desaparició tancat -amb un trist desenllaç- després de gairebé una dècada en un poble de. La policia espanyola ha trobat emparedat en un pis deel cadàver de, de la qual se'n va perdre el rastre el 2014. La jove d'origen albanès i nacionalitat italiana ha estat localitzada a l'habitatge que compartia amb el presumpte assassí i exparella, tal com ha explicat EFE citant fonts de la investigació.L'autor dels fets és el mateix que va ser detingut per assassinar una altra exparella, i que va confessar davant els agents que havia matat a Gagani, i que havia utilitzat àcid per fer desaparèixer el cadàver. Els policies han trobat el cos de la noia dins unai entre les parets del pis, que segueix habitat per persones que han col·laborat en la investigació davant la desconeixença dels fets.Gagani va mudar-se a viure amb el seu assassí el 2011 i va desaparèixer el juliol del 2014, dies després de trencar la. Des de llavors, es desconeixia del seu estat. Lava reprendre's fa uns dies, arran de la detenció de l'home arran de l'd'una altra exparella en un pis del mateix municipi malagueny.

