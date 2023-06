Aitana estrena «Las Babys», el nou tema que serà la cançó de l'estiu

. I ja ha arribat el dia.a i se situa com una de les candidates a millor cançó de l'estiu. La catalana de Sant Climent de Llobregat, tota una estrella del pop a l'estat espanyol, presenta: una versió modernitzada, samplejada i diferent de la mítica, de, famosa per sonar en tots els casaments, batejos, bodes i discoteques nostàlgiques.Com ja va anunciar fa unes setmanes, aquesta estrena s'emmarca en el nou projecte musical d'Aitana, que està fent un gir en tota la seva carrera i el gènere de les seves obres. Entrei la seva veu, la catalana de 23 anys integrarà aquest tema en el seu pròxim àlbum d'estudi que,, encarà trigarà molt en veure la llum.Aitana també ha publicat el vídeo de la cançó a YouTube, a més de situar-se en poques hores com la més escoltada a totes les plataformes d'àudio com Spotify o iTunes.com l'amistat, la rebel·lia, l'amor o el fet de gaudir de la vida, serà molt corejada durant aquests mesos vacacionals.A plataformes com, Ocaña va aconseguir que la seva cançó ho rebentés en pocs dies només mostrant un àudio de pocs segons. Per això mateix, l'estrena era molt esperada per tots els fans.

