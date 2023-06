Mor el pilot català de 46 anys Raül Torras en un accident a «la cursa més perillosa del món»

La cursa més perillosa del planeta

El pilot català de motociclismeha mort aquest dimarts al vespre -hora local- en un accident en la celebració de l, situada al mar d'Irlanda. El català, que formava part de l'equip, ha participat en curses de TT des del 2017. Segons ha confirmat l'organització de l'esdeveniment, Torras ha perdut el control de la moto en l'última volta de la cursa.Fins ara, en 21 curses, el catalàTambé el més prolífic, aconseguint fins a 18 estatuetes de bronze i registrant, aquest mateix fatídic dimarts, la volta més ràpida del circuit de l'Illa de Man. Tant l'organització com eldel govern espanyol han lamentat la "tràgica pèrdua" de Torras i ha enviat els seus condols a la seva família, als seus amics i als seus éssers estimats.El Tourist Trophy de la britànica Illa de Man és considerada la prova de motociclisme més perillosa del món, acumulant més de 250 morts a la seva centenària vida. Es realitza des de l'any 1907 i té aquest fúnebre adjectiu perquè és una de les curses on es pot anar més de pressa de tot el planeta: carreteres tancades al públic en zones molt complicades per a la conducció que poden dur el pilot a un destí fatal si no es va amb compte.

