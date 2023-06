Una estrella del rap s'enfronta a la pena de mort als Estats Units

El món del hip-hop i la música urbana mira aara que s'està seleccionant el jurat popular que haurà de determinar si el raper Jamell Maurice Demons, coengut pel nom artístic, ha de ser condemnat a mort. La jove promesa de la música estatunidenca i mundial ha col·laborat amb grans personalitats del sector com, però va assolir l'èxit amb la cançó(assassinat en la meva ment), en què descriu una situació molt similar a la que van patir dos amics seus, morts el 2018.Aleshores, un tercer amic de l'artista va alertar un hospital de l'àrea deque dos companys havien estat víctimes d'un tiroteig, però els equips d'emergències només van poder certificar les defuncions quan van arribar al lloc dels fets. Tenien múltiples ferides de bala al cap i al tronc i, més endavant, la policia va poder demostrar que la versió del denunciant era falsa.El 2019, van detenir YNW Melly per. Ara, vuit dels 12 vots seran suficients per castigar el raper amb la pena de mort, ja que després del cas del, que va esquivar la pena de mort perquè el jurat no es va posar d'acord, es va reformar la llei per eliminar l'obligació d'una sentència unànime. A més,retransmetrà el judici en directe.

