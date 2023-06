Una família catalana es converteix sense voler en la imatge d'un nou segell a Noruega

🗣 "Vaig voler compartir la foto perquè em va sembla molt bonica i es van posar en contacte amb mi. Creia que era una estafa"



👉 Una família catalana, nou segell de Noruega #PlantaBaixaTV3



🔗 https://t.co/nHvcoFH1W7 pic.twitter.com/LRYBZPbPgm — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) June 6, 2023

El desconeixement d'una mare de les xarxes socials ha fet que el seu fill s'hagi convertit en la icònica imatge d'un nou segell postal a. La família del, resident a, ha protagonitzat una bonica anècdota en el país nòrdic, després de guanyar sense voler un, fet que l'ha portat a aparèixer també a diverses revistes i altres publicacions, tal com han explicat al Planta Baixa de TV3.Mare, pare i fill van anar de vacances als fiords noruecs, al nord del país, per gaudir dels paisatges únics de la zona. En una de les excursions, van topar amb un ramat de cabres blanques, de llarg pelatge i ulls blaus que van impressionar la mare. No va dubtar i va captar la instantània del seu fill Nil amb els animals i la va compartir a Instagram amb lesmés populars de la zona.Si bé, una d'elles era per participar en un concurs per formar part d'un dels nous segells postals de Noruega, fet que desconeixien. La bellesa de la imatge va fer, però, que guanyés a les altresi ràpidament van ser contactats pels organitzadors. En un primer moment,, però quan van adonar-se que no era així, no s'ho podien creure.Ara, el Nil és una de les imatges de Noruega i la família ja ha decidit que hi tornarà aquest estiu. "", vol comprovar el pare. Sigui com sigui, el país serà per sempre especial per aquests tres catalans de Ribes de Freser, però més coneguts al nord d'Europa.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola