Els Bombers evacuen un centenar de persones d'un tren de Rodalies avariat entre Manlleu i Torelló

⚠️ Prealerta Ferrocat: @Adif_es informa que per problemes a catenària resta tallada la línia R3 en ambdós sentits entre Torelló i Manlleu — Protecció civil (@emergenciescat) June 6, 2023

Nova jornada d'incidències a la xarxa ferroviària de. En aquesta ocasió, en el tram de la, en ambdós sentits, a causa de problemes a la catenària, segons ha informat Adif pels volts de les 19:45 hores d'aquest dimarts. Per això, elshan hagut d'evacuar un centenar de passatgers iha activat la. El personal d', al seu torn, treballa per solucionar els problemes.

Segons ha informat, arran de la incidència s'ha gestionat unper garantir la mobilitat dels usuaris afectats, ja que el tren es troba aturat a uns 500 metres de l'estació de Torelló. A més, hi ha hagut, però aquest s'ha aturat a la mateixa estació, per la qual cosa no ha calgut la intervenció dels Bombers per evacuar-lo.

