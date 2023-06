En quin moment del dia és millor estudiar? La cronobiologia té la resposta

Quina és la millor hora per rendir mentalment? I per estudiar i aprendre? Tot depèn de la persona i del seu, tot i que amb matisos., pioner en el desenvolupament de la Cronobiologia a l'Estat, així com catedràtic de Fisiologia i director del Laboratori de Cronobiologia i Somni de la Universitat de Múrcia detalla les claus d'un estudi eficient i eficaç.Manifesta aquest especialista que cada persona té el seu propi cronotip, la tendència a ser més matiners o més nocturns, i cadascú sap en quin moment la seva ment està més activa: "”, defensa. Amb tot, però, el seu lema és "".I és que, amb independència del cronotip, "hi ha una cosa que no falla mai": que. "Si dorms, aconsegueixes que els continguts, que són com llibres a la taula d'un bibliotecari, es cataloguin i s'ordenin als seus prestatges". D'aquesta manera, s'aconsegueix que aquests records passin a la memòria a mitjà i llarg termini. Per això, presentar-se a un examen sense dormir fa que al cap d'una setmana, s'oblidi la matèria estudiada.A més, Madrid avisa que. "No s'hauria de prolongar la nit per estudiar i dormir durant el dia. D'aquesta manera invertim el nostre patró natural del son i això, a la llarga, té més efectes negatius que positius", explica. Alhora, matisa que és cert que hi ha persones que es concentren més a la nit, però compte, perquè això s'hauria de fer sempre deixant un temps per dormir.

