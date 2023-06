El temps d'aquest dimecres: el cel de Catalunya es pren una til·la

L'oasi de la Costa Brava i l'infern del quadrant nord-oest

Després de dies bojos meteorològicament parlant, amb grans tempestes, per una banda, i un sol abrasador, per l'altra, el cel de Catalunya donarà treva aquest dimecres. Elpreveu una jornada ennuvolada, però lliure de ruixats més enllà del Pirineu occidental, amb estabilitat també pel que fa a les temperatures.Dimecres tornarà a ser un dia variat, a gust de tothom menys d'aquells enamorats del temps extrem. Serà també un, amb un matí primaveral, assolellat tot i que amb la presència de núvols baixos arreu i amb les temperatures mínimes a l'alça. A partir de la tarda, però, el cel s'embrutarà i arribaran els bancs de núvols mitjans, abundants i compactes.Laserà, amb tot, la nota dominant de la simfonia meteorològica d'aquest dimecres. Si bé, alcontinuaran amb la presència de la pluja i, al nord del Pirineu, es poden esperar algunes tempestes. A l'altra banda, a la, el sol sobreviurà a l'atac dels núvols baixos i serà només en aquell indret on es deixarà veure a partir del migdia. A més, s'imposarà el, amb algun cop fort al prelitoral i sud de la depressió Central.

