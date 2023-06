La burgesia que somriu al rei

L'Ecuestre, sempre fidel



La CEDE, les elits catalana i espanyola juntes



Tres audiències en un dia?

El reiera aquest dimarts a Barcelona per presidir la Nit de la Logística, al Teatre Nacional de Catalunya, amb centenars d'empresaris del sector. Aquest dimecres s'inaugura el Saló Internacional de la Logística, un dels més rellevants del món. La Casa Reial ha fet coincidir la visita del monarca a la capital catalana amb un seguit de trobades amb diverses entitats del. Tot un encontre al més alt nivell entre el rei i el més florit de l'just a les portes d'unesque poden suposar un brusc gir a la dreta a l'estat espanyol.Les audiències, celebrades al, han permès retratar al costat del rei el sector de la burgesia més vinculat a l'Estat i a la Corona. En una de les reunions mantinguda durant la jornada, segons ha pogut saber, el monarca ha confessat la seva tranquil·litat per com ha anat evolucionat la situació a Catalunya:, ha dit. Fa pocs dies, el rei va ser a les Jornades del Cercle d'Economia , una altra antena de la realitat empresarial.El dia ha començat al Palau Albéniz amb Felip VI rebent la cúpula del. Precisament, una de les companyies on s'expressen millor les transformacions produïdes en una part del teixit productiu del país. La família que va dirigir històricament el grup es va dividir pel control de les caves després de la mort de Lola Ferrer, als 92 anys, el 2013. Una de les branques, els Hevia, no va parar fins a imposar la venda a l'alemanya Henkell, que controla en aquests moments el 50% de la companyia. Avui qui ha anat a Palau com a president de Freixenet no es diu Ferrer ni Bonet, sinó. Sí que hi era, un dels derrotats en l'operació i actualment president d'honor.Bonet manté palanques importants de poder a les seves mans. Com la, des d'on es va manifestar de manera molt. Quan es va produir la victòria de la candidatura independentista d'Eines de País a la Cambra de Barcelona, Bonet va tenir alguns xocs amb l'aleshores president, Joan Canadell . Amb motiu del posicionament de la Cambra catalana contra la sentència de l'1-O, l'octubre del 2019, Bonet va mostrar la seva repulsa. En totes les reunions de l'executiva de la Cambra d'Espanya, va repetir la necessitat de mantenir laa la Constitució i la monarquia.La junta delha estat rebuda al migdia, amb la bicefàlia que la dirigeix, el presidenti el vicepresident. L'audiència reial deu haver acabat de donar pau als patricis de l'Ecuestre, després de l'inèdit pols viscut a la casa per presidir-la entre Delgado i Lacalle. Finalment, el primer s'ha fet a un costat i Lacalle serà candidat únic de la junta a les properes eleccions. Tots dos, però, coincideixen en l'essencial perquè el Círculo acull els exponents més conservadors i menys catalanistes de la burgesia. Entre ells, un 23-J girat a la dreta no suposa la més remota inquietud.La trobada a l'Albéniz ve després de les gestions fetes per Lacalle, un dels empresaris amb una millor agenda de tot Barcelona. Avui hi eren tots, de Borja García Nieto, un pes pesant al Círculo, a, home fort a la patronal Foment, on dirigeix el gabinet de Josep Sánchez Llibre. També hi era, un dels grans omnipresents en totes les salses.El rei també ha rebut la direcció de la Fundació CEDE, la Confederació Espanyola de Directius i Executius. Es tracta d'un dels lobbies on es troben més entrellaçats membres de les elits catalana i espanyola. El president de la Fundació la Caixa,, l'encapçala i al senat de l'entitat hi és el més granat del poder econòmic:, un dels grans fontaners de l'Estat, antic cap de la Casa Reial, el president de la CEOEexpresident de Prisa.Si ha volgut, José Luis Bonet ha pogut veure el rei tres vegades aquest dimarts. Al matí com a exdirectiu de Freixenet. A la tarda, com a membre de la Confederació Espanyola d'Executius i Directius. I una mica més tard, en l'audiència del rei al consell d'administració de la-que presideix- amb motiu del relleu a la presidència del Saló Alimentària, ja que Bonet deixa la presidència i el substituirà. Un altre nom que podria haver estat a l'Albéniz per partida doble és Luis Conde, vinculat a la Fira, president del Saló Nàutic i membre també de la junta del Círculo Ecuestre. Tot queda a Palau.

