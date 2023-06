El professor de karate de l'Esportiu Claret detingut acumula set denúncies per agressions sexuals a menors

L'instructor de karate de l'Eempresonat el 20 de maig de manera preventiva per presumptesa una menor acumulaper delictes d'aquest tipus, segons ha avançat aquest dimarts El Caso i han confirmat a l'ACN fonts policials. Totes les presumptes víctimes eren menors en el moment dels fets i dues d'elles encara ho són a hores d'ara. Amb tot, elsmantenen la investigació oberta.L'home, de 64 anys, va ser detingut el 18 de maig i estava apartat del centre de manera cautelar des del dia abans, quan es va presentar la denúncia per la qual se l'ha empresonat provisionalment. El jutge ha decretatper al professor.L'entitat, que depèn dels, va indicar, però, que anteriorment no hi havia hagut cap queixa contra aquest home, que tenia a càrrec un grup de menors i un d'adults. Fonts policials van explicar a Europa Press que l'home estava contractat "per a un". L'Esportiu Claret, amb 47 anys d'història, ja va comunicar els fets a la Fiscalia i va explicar a les famílies de la resta de menors els motius pels quals se'l va decidir apartar.Segons va detallar l'entitat, des del dia que es va apartar cautelarment l'instructor de totes les seves activitats, es va posarde prevenció i atenció a possibles afectats, dirigit pel jurista Xavier Puigdollers. En la reunió que els responsables del centre van fer amb les famílies de la resta de menors que havia tingut a càrrec seu, s'han compartit recursos i consells que donen els Mossos per detectar altres possibles casos. A més a més, s'ha convidat les famílies a denunciar a la justícia qualsevol fet que creguin oportú.Paral·lelament, es va informar per correu electrònic als usuaris del centre que assistien a les classes de l'instructor. Finalment,que poden estar afectats i la presumpció d'innocència. Alhora, també ha subratllat que manté un compromís "ferm" de "tolerància zero" davant de qualsevol indici o actitud "que atempti contra la dignitat dels menors".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola