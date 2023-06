​Els embassaments guanyen reserves: superen el 26% després de quasi dos mesos

Sau, cada vegada més ple

No es preveuen canvis al pla de sequera

Les, ara sí, es comencen a notar els. Aquest dilluns el conjunt de pantans de les conques internes de Catalunya (CIC) van superar el llindar del, un fet que no succeïa des de feia. Això sí, la irregularitat de les precipitacions –i el fet de venir d'una sequera tan prolongada- provoca que l'. De fet, l'(ACA) no estudiarà fins a finals de juny si pot desactivar l'excepcionalitat en algun territori, especialment a les capçaleres.Elde 2023 els embassaments estaven just al 26,0% de la seva capacitat. L'episodi de pluges del cap de setmana llarg de l'1 de maig va aturar el descens, però no va ser fins alque es va arribar al valor més baix (25,06%). Des d'aleshores, la tendència ha estat a guanyar reserves de manera constant i–després que diumenge se superés la barrera del 26%-.Si l'embassament deva protagonitzar el moment més crític –el transvasament cap ael va deixar en menys d'un 6,5%-, ara és el pantà que guanya reserves més ràpidament. En un mes ha augmentat quasi 10 punts i aquest dimartsDes de l'ACA no tenen previsions de fins a quin nivell arribarà la recuperació. Admeten que la tendència és bona perquè “està”. Tot i això, el fet que siguin episodis molt convectius –xàfecs i tempestes-, dificulta molt modelitzar el creixement perquè depèn molt d'on cauen les precipitacions.Fonts delsconsultades perexpliquen que, de moment, l'embassament d'Osona continua. En aquest sentit, esperen que finalitzi aquest episodi de precipitacions per fer un vol de reconeixement que els permeti decidir si deixa d'estar a la llista vermella. Una llista on encara s'hi inclouen els pantans de la Baells (Llobregat) i la Llosa del Cavall (Cardener).Susqueda, per la seva banda,i aquest dimarts se situa en un 33,9%. Des de l'ACA es justifica pel fet que aquest segon embassament només rep les aigües de la riera Major i que, malgrat que es continua alliberant cabal des de Sau, l'aigua que deixa anar Susqueda i superior a la que reben.Mentre el sistema Ter comença a tenir una tendència positiva, també la mostren els embassaments deli del–en aquest darrer cas, la zona menys afavorida per les pluges de fa unes setmanes-. En aquest sentit, l'embassament de la Baells després d'aconseguir frenar la caiguda de reserves fins al 25%, ara ja ha superat el 27%. Sant Ponç, per la seva banda, va arribar a caure al 28 i ja està al 32%, mentre que la Llosa del Cavall s'ha estabilitzat al 21%.El 2 de maig, just després del primer gran episodi de precipitacions, el Govern va anunciar que set noves unitats hidrològiques , entre les quals les capçaleres del Ter i el Llobregat, entraven enDes d'aleshores, malgrat que amb certa irregularitat, els xàfecs i tempestes s'han repetit a bona part del Pirineu, Prepirineu i punts del nord-est i de la Catalunya Central. Tot i això, una possible revisió del pla de sequera en aquestes o altres unitats no es produirà, com a mínim,, expliquen fonts de l'ACA aDe fet, encara està pendent que entri en vigor l'últim canvi anunciat la setmana passada: declarar l'alerta als 51 municipis del Camp de Tarragona que s'abasteixen amb l'aigua del minitransvasament de l'Ebre del CAT. Aquest territori, fins ara, estava en prealerta (tot just el segon nivell en una escala de cinc ).

