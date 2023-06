El Barça i el Reial Madrid es queden sols a la Superlliga europea

Laeuropea que volia erigir-se en competició alternativa a laperd un nou suport. La, segons ha explicat l'Agència Efe, ha comunicat ali alque abandona el projecte. D'aquesta manera, ja només queda l'equip blaugrana i el club blanc com a únics defensors de la competició.Els italians han decidit marxar de la Superlliga després d'un any molt convuls extraesportivament, que fins i tot ha portat a la dimissió en bloc de la junta directiva. Ara, amb una nova direcció i sota l'amenaça de quedar fora de les competicions de la UEFA, laha decidit retirar el suport a un projecte impulsar primordialment perLa Superlliga va néixer oficialment l'abril del 2021 -tot i que la va anunciarabans de dimitir el novembre del 2020- impulsada per Florentino i amb el suport d'equips anglesos i italians a banda de Barça i Reial Madrid. El rebuig social a Anglaterra va fer caure als equips britànics de la competició, i avui dia ja només queden el president madrileny comen el suport al projecte.

