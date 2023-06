Notícies del 5 de juny de 2023

18:59 El TC admet a tràmit els recursos de Griñán i Chaves contra la sentència pel cas dels ERE



El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit aquest dilluns els recursos presentats pels expresidents de la Junta d'Andalusia Manuel Chaves i José Antonio Griñán i d'altres deu exdirigents del PSOE contra les condemnes rebudes pel cas ERE. El TC ha rebutjat suspendre amb caràcter urgent l'entrada a presó de Griñán. Per 4 vots contra 2, la sala segona del Constitucional ha admès els recursos d'empara al considerar que "no es pot descartar la versemblança de la vulneració de dretes fonamentals" que s'han al·legat. Griñán va ser condemnat a sis anys i un dia per malversació i prevaricació.

16:45 El líder de la dreta alemanya tanca la porta a cap pacte amb l'extrema dreta



Mentre s'obre a Espanya l'escenari de pactes entre el PP i Vox, un dels pesos forts de la dreta europea, Friedrich Merz, líder de la Unió Cristiana Democràtica (CDU) alemanya, ha tancat la porta a tot acord amb l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya (AfD). "Mentre jo sigui el líder de la CDU -ha dit-, no treballarem amb ells. Són xenòfobs i antisemites i no tenim res a veure amb aquesta gent". Les declaracions de Merz es produeixen quen l'AfD viu un ascens als sondejos amb auna projeccció d'un 18% dels vots. Merz, que lidera l'oposició a l'actual govern de coalició de socialdemòcrates, verds i liberals, pertany a l'ala dreta del seu partit i va ser un rival intern d'Angela Merkel. Però això no el fa ser més proper a un acord amb els ultres. Per Pep Martí



13:53 Dues víctimes més denuncien el quiromassatgista de la Bisbal d'Empordà investigat per abusos sexuals



Dues víctimes més han denunciat el quiromassatgista de la Bisbal d'Empordà investigat per abusos sexuals. Amb aquestes ja són cinc les dones que assenyalen el sospitós, un veí del municipi de 52 anys. Fonts properes al cas expliquen que l'home seguia el mateix patró a l'hora de fer tocaments o abusar sexualment de les víctimes. Actuava aprofitant que estava sol amb les dones -algunes d'elles menors- al local habilitat als baixos de casa seva per fer massatges. Els Mossos d'Esquadra ja van detenir el sospitós fa un any i ara l'han tornat a arrestar arran d'una d'aquestes denúncies noves (l'altra havia prescrit). Aquesta víctima relata que l'home la va agredir el juny del 2016. El massatgista està en llibertat provisional.

13:50 Rufián encareix el preu de la investidura de Sánchez: «Catalunya o Vox»



Gabriel Rufián considera que la clau per a les pròximes eleccions espanyoles del 23 de juliol passa perquè Pedro Sánchez tingui "l'obligació de pactar amb les formacions que té a la seva esquerra, com ERC o Bildu". Descarta que l'enfocament dels comicis "sigui votar el PSOE per frenar les dretes", perquè considera "que si Sánchez pot, optarà pel PP, com ho va fer amb Ciutadans". Rufián considera que "si fa quatre anys el preu de la investidura va ser crear un espai de negociació", ara, afirma, "aquest preu ha d'augmentar". "I ha de ser un preu compartit i defensat per totes les forces polítiques independentistes", ha sentenciat, afirmant que només pot triar entre Catalunya o Vox.

13:28 Sémper (PP), sobre la els pactes amb Vox: Qui ha pactat amb extremistes és Sánchez"



El portaveu de campanya del PP, Borja Sémper, ha afirmat aquest dilluns sobre possibles pactes amb Vox que "l'únic que ha pactat amb extremistes és Sánchez", esmentant Bildu. A la pregunta de si el PP pactarà amb Vox, Sémper ha respost que hi ha dos models, el de Sánchez "amb Podem, ERC i Bildu" o el de Feijóo i un govern "d'Espanya i conformat per membres del PP sense altres forces polítiques". S'ha mostrat confiat en un resultat electoral que els permeti governar sols i també que en la configuració dels governs autonòmics, el PP té la voluntat de "governar sol". Sobre la proposta de Pedro Sánchez de fer sis debats amb Feijóo, ha assenyalat que "Espanya no està per excentricitats". "Sánchez se sent més còmode en un plató que al carrer", ha afirmat, sense tancar la porta a fer debats, però

que no entraran en les "provocacions" de Pedro Sánchez.



13:27 El PP es desmarca de les acusacions d'Ayuso sobre possibles "tupinades": "Creiem en els procediments electorals"



Després que la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, s'hagi referit a possibles "tupinades" que pugui fer Pedro Sánchez en les eleccions del 23-J, aquest dilluns el PP se n'ha desmarcat. El portaveu de la formació i vicesecretari de Cultura i Societat del partit, Borja Sémper, ha assegurat que tenen "l'absoluta convicció que el procés electoral és pulcre". Sémper ha refermat que creuen "absolutament en l'estat de dret i en els procediments electorals, també en el vot per correu".



11:02 Un nen de Deltebre amb síndrome d'Usher fa realitat el somni de conèixer Messi



Leo Tomàs, el xiquet de Deltebre (Baix Ebre) afectat pel síndrome d'Usher 1B ha fet realitat el seu gran somni: conèixer l'astre del futbol Messi. Segons ens explica la seua mare, Amaya Parra, dos alumnes de l'Institut de Deltebre, la Janine i la Janira que cursen l'assignatura Problemàtiques Socials, a part de participar en l'organització de la cursa i venda de polseres solidàries per recaptar fons per l'estudi d'esta patologia minoritària que causa ceguesa degenerativa i sordesa en infants, van contactar amb la Fundació Infantil "Pequeños Deseos". Totes dues van explicar el cas del Leo i van demanar si seria possible que el Leo, abans de perdre la visió que li pot causar esta malaltia podria conèixer al seu gran ídol Leo Messi.

10:58 Sánchez proposa sis debats electorals amb Feijóo abans del 23-J



Màxima pressió de Pedro Sánchez de cara a les eleccions anticipades del 23-J. Aquest dilluns, el president espanyol ha proposat fer sis debats amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ha proposat que se celebrin cada dilluns fins a les eleccions. Ho ha dit en una intervenció al fòrum sobre fons europeus organitzat per www.eldiario.es. Sánchez és conscient que surt en desavantatge en aquesta nova campanya i busca el cos a cos amb el dirigent conservador. També ha explicat que Espanya enviarà una addenda a Brussel·les per rebre una quantitat afegida de 90.000 milions d'euros per al Pla de Recuperació.

10:39



Calviño posa en valor la política economica de Sánchez i assegura que la inflació es mantindrà en el 3% aquest juny



La vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d'Assumptes Econòmica, Nadia Calviño, ha assegurat aquest dilluns que la tendència a la baixa de la inflació, que el maig s'ha situat entorn el 3%, es mantindrà el mes de juny. Calviño, en declaracions a TVE, ha subratllat que la política econòmica feta per l'executiu de coalició "ha de donar tranquil·litat i confiança per als propers mesos i més enllà". La vicepresidenta ha destacat que tots els analistes i organismes internacionals preveuen que Espanya creixerà més que els països del seu entorn i que "mostren una enorme confiança en la nostra economia". Sobre la seva possible continuïtat al capdavant de la política econòmica en cas que Sánchez resti a la Moncloa, ha dit que ella "està compromesa" amb el president perquè "representa la millor Espanya".