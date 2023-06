Les bases d'ERC exigeixen reactivar el procés: «Som el Govern més autonomista de la història»

La sacsejada que ha provocat dinsel mal resultat de les ha obert un debat intern que feia anys que no es produïa a les files dels republicans. Els resultats del partit, passant de primera a tercera força a Catalunya i perdent 300.000 vots, han despertat veus crítiques entre les bases que reclamen arepensar l'estratègia, deixar de banda qualsevol pacte amb el PSC, i revifar el relat, ressituant-lo al centre de l'aposta política. Així s'ha desprès en l' assemblea oberta que els republicans han fet amb la militància, amb la participació d'unesi la intervenció de més de 40, en una sessió que s'ha allargat més de. Segons han assegurat afonts presents a la trobada, la independència ha estat la petició més intensiva, amb retrets inclosos contra l'actual Generalitat. "Tenim la presidència i som el govern més autonomista de la història", ha dit un militant del Maresme.Mentre les bases reclamen autocrítica, la direcció, però, es manté ferma i fins i tot tira pilotes fora en la responsabilitat dels resultats de les municipals. Tant Junqueras com Rovira, en l'assemblea, han apuntat que la patacada és fruit de l', que perjudica de ple al partit. Ara bé, han acceptat les esmenes de les bases i s'han compromès a parlar més d'independència. "L'hem de reivindicar sempre amb tota la fortalesa", ha dit Junqueras. Així mateix, ha coincidit que caldrà millorar la "capacitat comunicativa" del partit. De fet, aquesta última qüestió, la mancança d'una bona comunicació, ha estat un dels elements que Junqueras ha situat com a desgast en la: "Hi ha aspectes de l'acció de govern que ens han passat factura, perquè algunes no estan ben fetes o perquè no les hem explicat prou bé", ha reconegut.Aquestes queixes que s'han produït sobretot per haver pactat amb el PSC i el PSOE en els últims anys ja estaven previstes per la cúpula d'ERC. De fet, la mateixa nit electoral en què es va produir la davallada, els republicans ja van entendre el missatge, malgrat no dir-ho obertament. La direcció es va tancar tot el dilluns per analitzar la patacada, i el dimarts el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciava la voluntat d'iniciar un "front democràtic" sobiranista per fer front a la dreta i l'extrema dreta . Pocs dies després, Rovira i el secretari general de Junts, Jordi Turull, es reunien a Ginebra . En l'assemblea, la secretària general d'ERC ha assegurat haver entès la necessitat de revisar l'estratègia, però ha recordat que tot just els republicans surten d'una revisió, amb el congrés nacional del gener que va actualitzar els documents estratègics. Ara bé, ha promès que la direcció la repensarà. Un militant, fins i tot, ha demanat fer unpassades les eleccions espanyoles, però la proposta ha quedat en l'aire.Més enllà de reclamar més discurs independentista, també han aflorat algunes veus que han qüestionat amb contundència la proposta d'ERC per repetir Gabriel Rufián com a cap de llista a les. Aquests militants han apuntat que després d'un resultat modest a-en què els republicans només han augmentat un regidor i no han aconseguit arrabassar la majoria absoluta a la socialista- la gent no entendria que es torni a apostar pel cap de files d'ERC al Congrés. I és que aquests militants consideren que és impossible allunyar-se al màxim del PSC si repeteix Rufián a Madrid, que el veuen artífex de les negociacions amb laen tots els últims anys, facilitant la investidura de Pedro Sánchez o l'aprovació dels seus pressupostos.Però l'esmena a l'aposta de Rufián no ha estat l'única crítica contra les decisions del partit. Uns quants militants han apuntat que les polítiques de la conselleria d'Educació, comandada per, han desgastat els resultats en l'àmbit municipal. "No s'han contrarestat les crítiques a Cambray", ha apuntat una de les militants, que ha subratllat el protagonisme que han tingut els sindicats de docents. Altres crítics han apujat el to cap a la cúpula, i en concret cap a Junqueras i Rovira. En concret, un militant ha assegurat que el votant d'ERC "s'ha quedat a casa" perquè està "cansat" d'aquests lideratges. "", ha exclamat, i fins i tot ha carregat contra l'exili de Rovira per l'1-O: "A Suïssa ja no s'hi fa res. Si no vols venir deixa el partit". La secretària general d'ERC ha recordat, davant la crítica, que està acusada pels preparatius de l'1-O i ha reivindicat la feina internacional a Suïssa.El to predominant en tota l'assemblea ha estat la demanda de més autocrítica i la necessitat d'explicar-se millor. Però també hi ha hagutde diverses veus amb l'estratègia de lai s'ha qüestionat la necessitat de canviar l'estratègia que apuntaven diverses veus. "No s'ha de canviar, som els únics que proposem alguna cosa", ha comentat una militant. Un altre ha apuntat que la solució no implica parlar més d'independència ni capgirar l'estratègia a Madrid. "No és moment de tirar enrere l'estratègia del diàleg. No crec que ens acostem més a la independència si en parlem més", ha apuntat una altra veu. "Des del fons del meu cor ens hem deixat la pell a Madrid. Som independentistes i ens fem càrrec del mentrestant", ha dit una de les representants d'ERC al Congrés. Fer "pinya" i treballar "junts" ha estat el reclam d'altres militants. Rovira ha promès continuar en la lluita per la república catalana: "No faré res més en tota la vida". Junqueras, per la seva banda, ha enviat un missatge d'esperança malgrat el retrocés: "Aquests són els segons millors resultats de la nostra història".

