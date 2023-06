Aquestes són les millors empreses per treballar a Catalunya, segons la llista Forbes

Bayer (Farmacèutica).

Bon Preu (Alimentació, carburants i energia).

Covestro (Indústria química).

Danone (Alimentació i begudes).

eDreams ODIGEO (Agència de viatges online).

ELIS (Proveïdor multiservei).

Gameloft Ibérica (Desenvolupament de videojocs).

Grup Freixenet (Vins i espumosos).

Grup Gallo (Alimentació).

ISDIN (Laboratori dermocosmètica).

LYRECO (Distribuïdor de solucions per a l'espai de treball).

Mars Iberia (Alimentació i tractament d'animals).

Novartis (Farmacèutica).

OGILVY (Publicitat).

Raventós Codorníu (Cellers).

SEIDOR (Consultoria tecnològica).

Thoughtworks (Tecnologia).

T-Systems Iberia (Consultoria tecnològica).

Unilever (Alimentació i productes de neteja personal).

La revista, com cada any per aquestes dates, publica una llista amb les millorsde l'Estat per treballar. En la nova edició del 2023, ha presentat un rànquing de 100 negocis entre els quals hi ha també presència catalana. En concret, són 19 empreses de-la majoria situades ai el seu entorn- les que Forbes situa a la seva llista com a millor llocs per treballar:L'estudi ha estat realitzat per l'empresaa partir de quatre indicadors per mesurar la satisfacció dels treballadors:i la-valoració global dels diferents ítems-. Entre els condicionants que es tenen en compte hi ha la igualtat salarial, el sistema de promoció, mesures per conciliar amb la vida personal, el sistema de teletreball o les relacions amb els càrrecs superiors i els companys.

