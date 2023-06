El Govern treballa en una «comissaria virtual» dels Mossos per fer denúncies telemàtiques

El Govern ha aprovat aquest dimarts destinar 10,65 milions d'euros al desenvolupament de la "comissaria virtual" dels Mossos d'Esquadra que ha de permetre, entre altres, fer denúncies senzilles de manera telemàtica. Les funcions de la nova comissaria seran la prevenció de delictes, tasques de policia comunitària, l'atenció a la víctima i la persecució de fets delictius comesos en entorns virtuals. S’estructurarà, a banda de l'oficina de suport, en l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Proximitat Virtual i l’Àrea d’Investigació Virtual.



Amb tot, la partida econòmica permetrà construir "el nucli" del nou sistema i modernitzar i adaptar les eines digitals del cos en l'àmbit judicial, amb l'objectiu de començar a tramitar denúncies per furts i autoritzacions de menors per viatjar a l'estranger, que representen el 25% del total. En aquest sentit, el Govern ha assegurat que el trasllat al món virtual de totes les gestions suposarà un gran estalvi econòmic, a més d'evitar desplaçaments. En el cas de la Direcció General de la Policia, les hores del personal operatiu de les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) que ara es dediquen a la gestió de certs tràmits podran dedicar-se a altres tasques i col·laborar amb altres unitats operatives.

Lluita contra el cibercrim A banda d'apropar serveis a la ciutadania per mitjans electrònics, la nova comissaria també ha de servir per investigar els fets comesos a través de la xarxa en l'àmbit del cibercrim. A més, es controlarà i millorarà la qualitat de les dades, així com la creació d'eines d'anàlisi per valorar els serveis oferts i eines d'intel·ligència artificial i de predicció. Tot plegat, va en la mateixa direcció que el Pla General de Seguretat de Catalunya (PGSC), aprovat pel Govern també aquest dimarts.

El 40% de les places, per a dones Entre altres aspectes, el PGSC inclou la reserva del 40% de places per a dones en les diferents convocatòries dels cossos operatius de la Conselleria d'Interior i l'increment del 15% en la formació específica per a la prevenció i lluita contra els delictes d'odi i discriminació. Altres accions destacades són la incorporació de la formació del cos d'Agents Rurals a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, la creació d'una Taula Preventiva de l'Odi i la Discriminació o la publicació en el portal de dades obertes de totes les bases de dades anonimitzades de les enquestes de victimització. També s'intensificarà en un 30% la vigilància i la inspecció preventiva d'activitats amb risc d'incendis forestals.

A banda de la possibilitat de posar denúncies, la comissaria virtual dels Mossos oferirà altres funcions, com accedir a informació actualitzada sobre consells de prevenció, alertes i notícies rellevants per a la seguretat. Això permetrà, segons el Govern, generar més "consciència" i unaEn fases ja avançades d'implementació, es proporcionarà un canal de comunicació directa amb les autoritats competents per facilitar la resolució de consultes i dubtes relacionats amb la seguretat ciutadana. Així, els ciutadans podran rebre suport i orientació.D'altra banda, el Govern ha aprovat també una partida d', que s'executarà en els dos anys vinents, per implementar mecanismes per a l'entre el cos de Mossos d'Esquadra i els òrgans judicials. També servirà per assolir l'anomenat atestat digital, l'intercanvi de documents associats i evidències digitals i la implementació de la signatura digital als sistemes d'informació de mossos.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola