Arriba «l'Elefant», un pòdcast que desmuntarà tots els marcs mentals

No pensis en un elefant, no pensis en un elefant, no pensis en un elefant. És impossible, oi? El lingüistaho tenia clar quan defensava que les paraules no són innocents. A vegades, el llenguatge ens manipula i, sense adonar-nos-en, ens aboca aque acabenla nostra visió del món.Amb la idea de desmuntar els elefants que, tot i intentar fer els ulls grossos, segueixen impassibles a la nostra mateixa habitació, neix «»: no pensis en un. Un espai segur conduït per la periodistaon es parlarà de tot allò que, a priori, ens incomoda: identitat de gènere, salut mental, racisme, ecoansietat, FOMO, noves formes de criança o sexualitat femenina. I ho farà, sempre, de la mà d'una copresentadora o copresentadorque ens portarà, al seu torn, un convidat o convidada amb qui reflexionar sobre la qüestió.En aquest primer episodi,, l'elefant que intentem desmuntar té un nom molt clar:. Però la Irene no s'hi enfronta sola sinó que ho fa de la mà de l'activista trans, qui, a més, ens porta un convidat molt especial: el que va ser el seu primer i únic referent en qüestions d'identitat, l'activista. Junts reflexionen, també, amb en, sociòleg expert en gènere de la UVic. Podran desmuntar l'elefant? Mira i escolta l'episodi a Spotify

