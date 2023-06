​Sequera: un ou com balla sense aigua?

Ou com balla amb un raig d'aire

Malgrat tot, més tradició que mai

Terrassa deixa l'aigua per a temps millors

és sinònim de, d'enramades, de catifes de flors i també de l'. Una tradició d'origen incert i que al claustre de la Catedral de Barcelona se celebra de manera ininterrompuda des de 1637, malgrat que hi ha constància documental anterior.La sequera i les seves restriccions impacten en l'ou com balla. Malgrat que no es deixarà de celebrar, sí que s'haa partir de l'ús de circuits d'aigua tancat, canviant-ho per un raig d'aire o optant per prescindir dels recursos hídrics i fent-ne evocacions florals, però amb les fonts seques.Les restriccions faran només permeten l'ou com balla amb les fonts que funcionin amb uni l’aigua es pugui. També podran utilitzar aigua aquells espais on hi hagi animals que en depenguin.A la, on va néixer aquesta tradició, aquest any l’ou com balla a la tradicional font de Sant Jordi del claustre funcionarà en un circuit d’aigua tancat per tal de reduir al màxim el consum. També usuran circuit tancat alde Barcelona, a carrer Diputació, alo a l’, entre altres.Tanmateix, l'opció més enginyosa és la delque farà ballar l'ou amb una causa de la sequera. “El resultat serà sorprenent”, expliquen des d'aquest centre ocupacional de la Fundació de la Santa Creu que dona atenció a persones amb discapacitat intel·lectual en edat adulta. En aquest sentit, i per, l'ou com balla només s’accionarà si hi ha públic que el contempla a partir d’un polsador i un temporitzador”. Es podrà visitar el dijous 8 i el divendres 9 de juny de les 10 del matí a les 5 de la tarda als Jardins de la Casa de Repòs de Sant Camil. També s'ha optat per aquesta solució a lade Gràcia.Tot i l'impacte de la sequera, la tradició de l'ou com balla a Barcelona continua creixent. En aquest sentit, segons l'Ajuntament de Barcelona, hi haurà fins aon veure-la, tres dels quals per primera vegada.Arxiu de la Corona d’Aragó, Comtes, 2Arxiu Històric de la Ciutat – Casa de l’Ardiaca, Santa Llúcia, 1Ateneu Barcelonès, Canuda, 6Basílica de la Puríssima Concepció, Roger de Llúria, 70Capitania General, pg. Colom, 14Carrer de la LlibertatLa Catedral – pla de la Seu, s/nCentre Cívic Can Deu, pl. Concòrdia, 13Col·legi Escolàpies Llúria, Aragó, 302Espai Albert Musons, Alzina, 9Museu Frederic Marès, pl. Sant Iu, 5Museu Marítim, av. Drassanes, s/nOratori de Sant Felip Neri de Gràcia, Sol, 8Parc de Sant Martí, pl. Ignasi Juliol, s/nParròquia de Santa Maria del Taulat, Pujades, 210Plaça de la Virreina (aire)Rambla de Guipúscoa, Treball amb AgriculturaReial Acadèmia de Bones Lletres, Bisbe Caçador, 3Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, baixada del Monestir, 9Seminari Conciliar de Barcelona, Diputació, 231Taller Sant Camil, Sales i Ferré, 60 (aire)Torre de la Sagrera, Berenguer de Palou, 64-66La catedral deés un dels punts de fora de Barcelona on se celebra l'ou com balla. En aquest cas, tot i disposar d'un circuit tancat, han optat per celebrar el Corpus sense aigua En aquest sentit, segons ha explicat Fidel Catalán, rector de la catedral egarenca, s'ha preparat una evocació de la font de l'ou com balla, amb una expressió gràfica que s'ubicarà a l'atri des de dijous i fins diumenge. A la parròquia de Sant Pere, a l', també hi haurà una evocació de la font., en canvi, han optat per mantenir la tradició mitjançant la utilització d'aigua recuperada que es guardarà i s'utilitzarà posteriorment. En aquesta població, on les catifes florals tenen molta tradició, ja s'ha advertit als veïns que no es podrà netejar el carrer amb aigua.

