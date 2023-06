El govern espanyol denega el registre del partit de Macarena Olona per les eleccions del 23-J

Avals i llistes del nou partit a la dreta del PP

Elha comunicat a l'exdiputada de Voxl'existència de "" en la candidatura del seu nou partit,, a les eleccions espanyoles del 23 de juliol . Aquests defectes consisteixen en certes deficiències als estatuts i impedeixen el registre de la formació. "", ha rebatut la dirigent.Fonts del departament dirigit perhan confirmat que va sol·licitar l'esmena d'aquestes deficiències als promotors de Caminando Juntos, un tràmit per al qual estarà obert el, segons ha explicat la mateixa Olona en una entrevista a Canal Sur.L'exdirigent de Vox ha explicat que era a Sevilla quan va conèixer l'anunci del president del govern espanyol,, d'avançar les eleccions generals i no comptava amb "un pla preconcebut" per concórrer-hi. "Però sí que es va obrir una finestra d'oportunitat que ens va posar en la tessitura de ''", ha confessat, dibuixant una metàfora en què se sentSegons ha denunciat, la formació de la vicepresidenta Sumar , va rebre el vistiplau per al seu registre en tan sols 24 hores, mentre que Caminando Juntos no ha conegut fins aquest dimarts la necessitat de fer correccions per poder ser inclòs. En qualsevol cas, ha assegurat que compta amb “un pla B” sobre el qual no ha volgut donar més detalls.Caminando Juntos pretén concórrer a les eleccions del 23-J eni es troba immers en el procés deper poder presentar-s'hi, tal com exigeix la llei electoral a les formacions polítiques que no compten amb representació parlamentària. Olona encapçalarà la llista per la província de, on el darrer lloc l'ocuparà un antic company a Vox,A més, ha revelat que encapçalarà la llista per Cadis, advocat laboralista i expresident del Comitè de Garanties de. A Màlaga, el també exmilitant de Voxocuparà el número u, igual que la llista per Sevilla, on s'incorporaran l'exdirigent de Vox, la procuradorai el president de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola