Llibertat provisional per al detingut per agressió sexual en la celebració del Barça a la plaça de Sant Jaume

El jutjat d'instrucció número 22 de Barcelona ha decretat aquest dimartsper al detingut per l'durant la celebració de la Champions del Barça femení diumenge passat a la. L'arrestat, de 30 anys, es va masturbar enmig de la multitud i va ejacular a l'esquena d'una jove de 18 anys quan les jugadores ja anaven cap a l'autocar. En aquell moment, la noia es trobava amb la seva mare, amb qui va alertar elsUn agent de l'que es trobava al lloc dels fets va apartar i detenir l'home, que va voler aprofitar que hi havia molta gent a la plaça i per passar desapercebut. No ho va fer, perquède què havia passat i van avisar immediatament el cos policial.Tot seguit, van identificar el culpable i, tal com va relatar la periodistaaquest mateix dilluns,Més enllà d'aquest incident, la celebració del Barça va transcórrer sense més incidents a la zona cèntrica de la capital catalana.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola