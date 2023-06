El Liceu, el Palau de la Música i l'Auditori oferiran concerts gratuïts aquest juny

🎶 Gaudeix de la millor música clàssica al costat del mar!



📅 Els 20 i 21 de juny, l'@auditoribcn, el @Liceu_cat i el @palaumusicacat ofereixen dos #concerts oberts a tota la ciutadana a la platja del #Bogatell.



ℹ️ https://t.co/Lmw3sOW8b6 pic.twitter.com/2PFfaTbocf — Barcelona Cultura (@bcncultura) June 6, 2023

Quines peces tocaran?

Eloferiran dos concerts gratuïts i oberts a tota la ciutadania aquest mes de juny. Les dues dates assenyalades són els. No es faran, però, a cap dels tres llocs: es, apadrinats per totes tres institucions musicals.Aquesta iniciativa està impulsada per l', en el marc de Barcelona Oberta, un projecte que intenta apropar la música simfònica i clàssica a un públic més ampli i divers del que està acostumat el sector. No és cap novetat a la capital catalana: fa quatre anys ja es va dur a terme, però la pandèmia i altres problemes van frenar-ho.es va fer de manera interrompuda amb motiu del(precisament, el 21 de juny).Unsde l'participaran en aquests dos concerts. Tots dos esdeveniments es podran seguir a través de dos canals audiovisuals: en directe per la cadena Betevé i, després, a la plataforma CaixaForum+ -una OTT gratuïta de l'entitat- El primer dia, el dimarts, l'orquestra del liceu oferirà elde Maurice Ravel i la, d'Antonín Dvořák. L'endemà, dimecres 21 de juny, l'Orquestra Simfònica de la capital catalana interpretarà fins a sis peces:de Bedrich Smetana,de Georges Bizet.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola