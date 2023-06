Messi marxa als Estats Units i posa fi al retorn somiat al Barça

No hi haurà retorn somiat alha acceptat la multimilionària oferta delsi jugarà a l'després de dos anys alLes dues parts ho han intentat fins al final, tal com van escenificaren una trobada a casa del president blaugrana aquest dilluns, però finalment no ha estat possible. L'argentí no tornarà a vestir mai més la samarreta del Barça en un terreny de joc.Tothom era conscient que l'operació era complicadíssima. Ladel club blaugrana segueix sent molt complicada. Abans de fer qualsevol incorporació, cal vendre futbolistes, i això no és una tasca ni senzilla ni ràpida. I Messi no volia esperar a prendre una decisió sobre el seu. Després d'anunciar que abandonava l'equip francès, ha donat uns dies de marge al Barça, però a hores d'ara és impossible signar l'argentí.A Can Barça ningú se n'amagava: fa mesos que el club intenta treballar pel retorn de Messi. En l'àmbit futbolístic,considerava que, amb gairebé 36 anys, l'argentí encara pot tenir un paper important en l'equip i donar-li un salt qualitatiu des de la veterania en un vestidor envoltat de joves amb molta projecció. A escala emocional, també implicava el retorn del millor jugador de la història. Però el somni de Laporta, Xavi i milions d'aficionats blaugrana no s'ha pogut complir.

