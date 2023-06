El Govern avisa la futura presidència del Parlament: «Venen temps durs per a Catalunya»

Erra rep el suport de Turull en un míting de Junts a Vic. Foto: Adrià Costa Rifà

Davant la tria imminent del relleu dea la presidència del, elha enviat un avís a qui Junts esculli com a successor:. En aquests termes s'ha expressat aquest dimarts la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, que ha demanat "institucions fortes" davant l'ascens del PP i de Vox, que poden governar de manera conjunta a l'Estat. Un escenari que va motivar que el president Pere Aragonès plantegés un "front democràtic" que, segons Plaja, està en mans dels partits a l'hora de donar-li forma. El primer pas serà garantir que el nou president del Parlament sigui "independentista" i, per tant, de Junts. El nom d'és el favorit, tot i que en les últimes setmanes també ha aparegut el perfil d'per part de l'enton de Borràs.Erra i Castellà han monopolitzat les travesses després que-alcaldessa de- s'hagi convertit la candidata de Junts a la demarcació gironina de cara a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. I també després que, escudera de Borràs a la mesa, s'autodescartés . El nom de Madaula, a banda, comptava amb un problema d'origen: no comptaria amb el suport majoritari del grup parlamentari. Fa unes setmanes, un diputat es feia aquesta pregunta sobre ella: "Superaria una votació dins del grup?". Davant d'això, l'entorn de Borràs -així ho testimonien diverses veus consultades per- va començar a fer circular el nom de Castellà, sense que ell hagi maniobrat personalment per aconseguir el càrrec.Què signifiquen els noms implicats? Erra és la favorita de l'entorn de Turull, que situa com a arguments a favor de l'encara alcaldessa el "sentit institucional" i la capacitat d'obrir una "etapa de normalitat". Dins del partit va molestar que Madaula, dijous passat, quan va comparèixer un cop s'havia formalitzat la retirada de l'escó de Borràs a instàncies de la(JEC) amb l'aval del, digués que el relleu el triaria la presidenta. "Es tindrà en compte la seva opinió", destacaven poc després fonts del partit. La qüestió ha sobrevolat la trobada que la setmana passada va mantenir la cúpula de Junts a Waterloo amb, que continua participant en totes les decisions tot i no tenir cap càrrec formal.En una entrevista divendres passat a Catalunya Ràdio , Borràs va assenyalar que Castellà seria un "magnífic" president del Parlament. Dins del grup parlamentari, això sí, hi ha una reticència: tècnicament, el també membre de la direcció delno és de Junts. "La presidenta d'un partit proposa el d'un altre?", es preguntava una veu amb ascendència entre els diputats actuals, que també recalcava que estan "preparats" per defensar el nom d'Erra dins l'executiva d'aquest dimarts en cas que Borràs formalitzi una alternativa. La decisió, per tant, torna a posar el termòmetre dels equilibris a Junts entre lesi lesEn el primer cas, el triomf de Xavier Trias a Barcelona ha insuflat ànims de portes endins, sobretot entre el sector més pragmàtic, perquè el triomf a la capital s'ha produït amb un discurs allunyat de la retòrica de la confrontació i sense la presència de Borràs -tampoc de Turull- en campanya al marge del míting inicial . Tanmateix, de cara a les espanyoles, el pèndol s'ha inclinat - amb participació decisiva de Puigdemont - cap al discurs més dur que representa. La retirada de, exconseller d'Economia, de les primàries -auspiciada per l'expresident, però també per Turull-, està pensada per competir amb ERC a les urnes en un moment que els republicans han patit una davallada rellevant a les municipals.De com es resolgui el relleu de Borràs, per tant, també se'n deduiran elsa Junts exactament un any després que Puigdemont deixés la presidència i el seu buit fos ocupat a nivell orgànic per la presidenta i pel secretari general. Un període en el qual les turbulències han estat a l'ordre del dia, cap de tant notable com la sortida del Govern . Amb Borràs fora del Parlament, el partit passarà a ser el seu principal àmbit d'ocupació, amb tot el que això implica pel funcionament d'una maquinària teòricamententre ella i Turull.

