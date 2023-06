«El que em fa trans no només són els meus genitals o el meu cos, sinó la meva història»

La primera vegada que vaig parlar amb l'ens vam tirar una hora al telèfon. Les seves paraules abocaven magnetisme i el meu cap es va posar a mil per hora. Era el primer convidat delque arrencàvem a, i que té l'ambiciosa pretensió deElho tenia molt clar quan defensava que el llenguatge no és innocent i que només pronunciant una mera paraula, ja estem abocant pensaments molt arrelats al nostre inconscient. Pensaments que conformen marcs mentals i, en conseqüència,En Bruno era, sens dubte, la persona indicada per ajudar-nos a desmuntar els nostres marcs en el primer capítol sobre coproduït per la UVic-UCC . I us ben asseguro que ho va aconseguir..."Ser trans no et treu la transfòbia", deixa anar en una conversa íntima en què parlem dei de la. "L'etiqueta trans encara està carregada de prejudicis, mites i d'esquemes mentals que a vegades fan por".I és per això que en Bruno va decidir explicar la seva vida a les xarxes socials. Perquè trobava que totes les històries trans que transcendien eren autèntics drames. "Semblaven autèntiques"."A mi això em va fer sentir molta por. Vaig arribar a interioritzar que sent trans la meva vida s'enfonsaria. Significaria solitud, marginació, rebuig... Però, llavors, ho vaig parlar a casa i tot va ser fàcil. A la feina va ser fàcil, amb els amics va ser fàcil, mirar-me al mirall va ser fàcil", explica obrint-se en canal.Les paraules d'en Bruno, i molt. "Jo, que li agrada la seva vulva, però no em costa admetre que em vaig operar el pit per l'esquema que tenia llavors del que era ser home o dona".Quant de mal han fet sentències com "ha nascut en un cos equivocat", que tant han calat. "Si ho penses, és heavy", diu. "Què vol dir que tinc un cos equivocat, jo tinc el cos que tinc, el meu cos".La conversa alpren un aire de complicitat màgica quan s'incorpora en, el primer i gran referent d'en Bruno en qüestions d'identitat. Amb ell parlem sobre, com d'integrats estan ja des de la infància, i també reflexionem sobre el futur dels gèneres. Han de transformar-se o desaparèixer? I ho fem amb pinzellades del sociòleg expert amb gènere de la UVic, Gerard Coll Planas.Si vols posar a prova els teus marcs mentals i la teva percepció de la identitat i els gèneres, no et perdis aquesta magnètica conversa al primer capítol de "l'Elefant" . Pots escoltar i mirar l'episodi a

