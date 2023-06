Aquestes són les ciutats del món més cares per viure, segons un estudi

El, de manera més o menys clara, s'ha encarit arreu del món arran de les diferents crisis que el món travessa en els últims anys. Però no a tot arreu aquest escenari ha afectat de la mateixa manera. Per quantificar-ho, un estudi fet per la consultoraha establert quines són leson el cost de vida és ara més car. Hi és, però no en les posicions més altes.I és que la ciutat més cara del món, segons la investigació, és, que repeteix respecte al rànquing del 2022. Aquest cop, però, l'acompanya al podi-que puja de la sisena a la segona posició- i fa baixar afins al tercer lloc. Al top-10 també hi ha quatre ciutats més d'Europa:-totes a- i, aI què passa amb la capital de? Doncs se situa en 75a posició, escalant tres posicions respecte al 2022, quan estava en 78a posició. Així doncs, el cost de vida s'ha encarit a Barcelona almenys més que en altres tres ciutats del món., l'altra integrant de l'Estat al rànquing, queda en 83a posició.A Barcelona, l'estudi destaca que s'han incrementat principalment el preu del(79%), la(45%), l'(35%), laamb productes bàsics (25%), però cau el preu dels combustibles en un 7%. Tot i això, la capital catalana queda molt lluny del cost de vida de ciutats europees com(17a posició),(25a),(28a),(33a) o(34a).

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola