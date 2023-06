La Moncloa avisa que el pla de Feijóo és «derogar» lleis progressistes

Segona fase del Pla de Recuperació

El govern espanyol ha assegurat aquest dimarts què el projecte polític d'és, ési és fer que el país "retrocedeixi". Després que el líder del PP hagi anunciat que, de guanyar el 23-J, derogarà, i que modificarà la d'eutanàsia i la reforma laboral, el ministre de la Presidència,, ha demanat a Feijóo que expliqui quins són els retrocessos amb els que vol "castigar" els ciutadans. Sobre la derogació de la Llei de memòria, ha preguntat: "Què li molesta a un demòcrata de la llei de memòria, que es? Que les famílies puguin recuperar les restes dels éssers estimats?".L'executiu també ha atacat la resistència de Feijóo a participar en molts debats amb Pedro Sánchez . Així ha respost la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, al líder del PP, que aquest dimarts ha assegurat que hi haurà "un cara a cara amb el senyor Sánchez", un dia després que Pedro Sánchez proposés sis debats amb ell. Rodríguex ha afirmat que "per aquests debats i el president ha donat una resposta afirmativa a quatre mitjans de comunicació" que els han proposat.Sobre la proposta de Feijóo de, Isabel Rodríguez ha assenyalat que "Espanya és un país que ha avançat amb les dones i qui no defensi aquesta causa respondrà davant la ciutadania". La portaveuha comparegut junt amb BolañosA la pregunta de la reacció del govern espanyol a les eleccions del 28-M, Rodríguez ha estat ràpida: "La reacció ha estat ràpida, convocar eleccions". La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, ha comparegut junt amb junt amb la vicepresidenta primera i ministra d'Economia,, i el titular de la Presidència, Félix Bolaños.Des del 28-M, amb un èxit contundent delen municipis i autonomies, el paper que pensen jugar els dos principals contendents, el president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha aclarit. Si aquest, amb el vent a favor, opta per una campanya el més conservadora possible, evitant errors, Sánchez sap que només pot guanyar si llança una ofensiva d'impacte sobre el seu adversari. Per això aquest dilluns ja va proposar a Feijóo que facin sis debats electorals cara a cara. Un cada dilluns fins al 23-J. Això a banda dels que es produeixin amb la resta de candidats.Feijóo ha contestat aquest dimarts assegurant que hi haurà "un cara a cara amb el senyor Sánchez". El líder del PP juga ai, sobretot, evitar cometre errors. Aquest dimarts ha avançat alguns canvis legislatius que pensa fer si és president. La Moncloa ha llançat contra ell l'advertiment d'una regressió generalitzada.Nadia Calviño ha explicat que l'executiu, com s'havia anunciat, ha aprovat l'addenda de prop dedels fons europeus al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La majoria d'aquests diners es destinaran a reforçar els dotze PERTE en marxa. El tresor espanyol ja ha fet pagaments a les empreses per valor de 34.000 milions i més d'un 70% dels fons ja estan adjudicats, ha explicat. Calviño ha assegurat que l'economia espanyolai té el seu reflex "l'extraordinari comportament del mercat de treball". La vicepresidenta ha al·ludit a mesures com la reducció d'impostos i el transport públic gratuït com elements positius que expliquen el fre a la inflació, ara d'un 3%.L'addenda, ha dit Calviño, suposa engegar la segona fase del Pla de Recuperació, gràcies als 84.000 milions en préstecs que es poden mobilitzar. Uns 12.000 milions es destinaran al PERTE Xip. Els préstecsa través de mecanismes financers. L'ICO tindrà en això un paper protagònic. Calviño ha afirmat que el Pla de Recuperació ja està tenint un impacte en l'economia, que preveu que incrementarà el PIB en tres punts de mitjana fins al 2031.Sobre les crítiques del PP a l'increment de la ràtio de deute públic sobre el PIB, Calviño ha defensat lade l'actual executiu. Ha explicat que aquest increment s'ha donat en tots els països del nostre entorn i que gràcies al deute públic s'ha finançat els ERTE i les moratòries fiscals per protegir el teixit productiu. Ha recordat que el 2022 ha baixat en 5 punts i ja estaríem el 110% del PIB si no s'hagués hagut d'absorbir el que va suposar la Sareb, un llegat del govern del PP.El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha presentat també elaprovat avui per l'executiu, al qual han introduït propostes tots els grups parlamentaris, tret de Vox. El pla inclou 421 propostes que regulen la col·laboració d'Espanya amb els organismes internacionals, fan de la defensa dels drets humans element central de la política de l'Estat, s'estableixen mecanismes de garanties enfront els abusos de la IA i es protegeixen sectors vulnerables com la gent gran o els col·lectius minoritaris.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola