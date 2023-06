La Grossa de Sant Joan 2023: data i premis de l'especial Revetlla

Quin dia és el sorteig de la Grossa de Sant Joan?

Llista de premis de la Grossa especial Revetlla

Arribai amb la revetlla torna també un nou sorteig de la. Loteries deja permet comprar les paperetes als diferents punts de venda habituals -també per-. En total, sónels que es posaran en joc, i que a més d'un li poden alegrar la revetlla enmig de cava, coques i petards per celebrar-ho.El sorteig de la Grossa de Sant Joan és el pròxim divendres, dia de la reetlla. Per ara,encara no ha confirmat l'hora ni si el sorteig es podrà seguir per televisió. De totes maneres, podràs consultar els resultats en temps real aEn concret, el sorteig d'aquesta edició especial de la Grossa per Sant Joan reparteix deu premis decadascun, sempre que coincideixin els cinc números del bitllet. Però també hi ha altres premis. En cas que es tingui el número anterior o posterior al guanyador, també es rebrà. Si coincideixen quatre xifres, es guanyaran. Per últim, també hi haurà tresi altres premis menors.

