Els crítics de l'ANC suspenen la recollida de signatures per intentar forçar eleccions al secretariat nacional

Els membres crítics desuspenen la recollida de signatures per intentar forçar unes eleccions al secretariat nacional. En un comunicat publicat aquest dimarts, denuncien la negativa dels càrrecs orgànics de facilitar-los els mitjans per poder-se posar en contacte amb els membres de l'entitat.Tambéa, que va aprovar el nou full de ruta de l'entitat per als pròxims mesos. Per forçar una assemblea extraordinària per convocar eleccions a l'òrgan executiu de l'ANC es necessita una participació del 5% dels socis, una xifra ara mateix inassumible, segons les seves conclusions.Els crítics, sota el nom de, es queixen per la "deficient" manera de gestionar la majoria d'esmenes al full de ruta aprovat, la "dificultat" en la votació, i asseguren que hi va haver missatges de l'organització per "induir" els socials a votar en contra de les esmenes a la totalitat.Tot i que, els crítics mantenen que l'ANC ha d'emprendre un "nou rumb" amb un "nou lideratge realment democràtica, assembleari i participatiu". Actualment l'ANC està presidida per

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola