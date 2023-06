Junts tria Anna Erra com a substituta de Borràs a la presidència del Parlament

Míting final de Junts a Vic Foto: Adrià Costa Rifà

serà la nova presidenta del. Així ho ha decidit aquest dimarts a la tarda la direcció de Junts, reunida de manera extraordinària per triar la substituta dea la cambra catalana. Quan han arribat juntes a la seu del partit, a les quatre de la tarda, s'ha esvaït qualsevol misteri. Borràs es va quedar sense escó definitivament la setmana passada per la pressió de la(JEC), que l'ha desposseïda de l'acta de diputada un cop condemnada per corrupció arran del cas de la(ILC). Erra, que deixarà de ser alcaldessa deel 17 de juny -ja no es va presentar a les últimes eleccions municipals-, és considerada propera al secretari general,, que des de fa setmanes apostava per ella com a nova presidenta de la cambra. Divendres, gràcies als vots d'i l'abstenció de la CUP, serà escollida en un ple específic que tancarà una etapa d'interinitat.Va ser el juliol del 2022 quan Borràs va ser suspesa del càrrec perquè se li va obrir el judici oral per la causa de la ILC, que no va arrencar fins al febrer. La condemna va arribar al cap d'un mes i va precipitar els esdeveniments, materialitzats després de les. La resta de partits havien pressionat per triar ja un relleu al capdavant del Parlament, però Junts no ha volgut prendre cap decisió fins que la decisió de la JEC no ha estat irreversible. De fet, el partit sempre ha posat l'accent en el fet que la mesa del Parlament ha col·laborat així ho va indicar Borràs - en deixar sense escó la seva presidenta.Erra, alcaldessa de Vic durant dues legislatures i diputada des del 2018, és considerada propera a Turull, que en va elogiar la tasca en un míting celebrat a la capital d'el penúltim dia de campanya. El repartiment de seients de l'acte va fer que estigués de costat amb Borràs. La futura presidenta de la cambra va ser la dirigent més votada - va rebre més suports que la seva líder - en el congrés del partit celebrat a, i forma part de les veus provinents del món municipal amb més ascendència. En les travesses per ocupar la presidència del Parlament també hi va ser, alcaldessa defins dissabte de la setmana vinent, però ha quedat descartada perquè serà la candidata de Junts a la demarcació gironina el 23-J., escudera de Borràs a la mesa, es va autodescartar fa unes setmanes . El seu nom, a banda, comptava amb un problema d'origen: no comptaria amb el suport majoritari del grup parlamentari. Fa unes setmanes, un diputat es feia aquesta pregunta sobre ella: "Superaria una votació dins del grup?". Davant d'això, l'entorn de Borràs -així ho testimonien diverses veus consultades per- va començar a fer circular el nom de d', cap de files dei nou diputat precisament en substitució de la líder de Junts quan ha corregut la llista, sense que ell hagi maniobrat personalment per aconseguir el càrrec.En una entrevista divendres passat a Catalunya Ràdio , Borràs va assenyalar que Castellà seria un "magnífic" president del Parlament. Dins del grup parlamentari, això sí, hi havia una reticència: tècnicament, el també membre de la direcció delno és de Junts. "La presidenta d'un partit proposa el d'un altre?", es preguntava una veu amb ascendència entre els diputats actuals, que també recalcava que estaven "preparats" per defensar el nom d'Erra dins l'executiva d'aquest dimarts en cas que Borràs formalitzés una alternativa. La decisió ha tornat a posar el termòmetre dels equilibris a Junts entre lesi les

