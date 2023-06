Mor un motorista en xocar contra un mur i caure des de dos metres d'alçada a Roses

Un home de 53 anys haaquest dilluns a la matinada després deamb laque conduïa contra un mur a, a l'Alt Empordà. Segons ha avançat Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, l'accident ha passat pels volts de les dues de la matinada, a tocar de la carretera deArran de la topada, on només s'hi ha vist implicat el, l'home ha sortit disparat i ha caigut d'una alçada de dos metres. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat efectius de la, els, elsi el Sistema d'Emergències Mèdiques, que no ha pogut fer res per salvar-li la vida.

