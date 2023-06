Quina és la millor hora per practicar sexe, segons la ciència?

El sexe és un dels elements biològics amb majors estudis realitzats per part de la ciència. Quins riscos implica per a la salut, quina posició té en les prioritats de les persones (i les societats), el consum pornogràfic, els delictes sexuals... Pràcticament,però ja s'han realitzat diversos que expliquen els beneficis de practicar-lo.I encara que s'han estudiat com pot de profitós ser tenir sexe per alleugerir certes afeccions o per millorar la salut mental, també han analitzat en quin moment pot ser millor practicar-lo. No només pels beneficis que podria generar, sinó també per arribar a uns nivells de plaer superior., la majoria dels sexòlegs recorden que cada persona viu la sexualitat de manera personal i, en parella, encara més.Una enquesta realitzada peri publicada al diari britànicamb la seva posterior anàlisi, ha volgut donar resposta a un tema que segueix generant debat en moltes parelles, grups d'amics o professionals del tema. En quin moment del dia és més idoni practicar sexe iL'estudi britànic determina un període de temps que no és el que més s'associa popularment al sexe.Cal posar-se ben d'hora el despertador:que genera més beneficis per a la salut. L'enquesta i el posterior estudi revela que a primera hora és el millor moment del dia per a la satisfacció, no només perquè sigui més profitós per al nostre benestar. Ara bé, dos de cada tres persones estudiades determinen que la millor hora, per a ells,

