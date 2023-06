Denuncien que Google fa perdre visites a dues de cada tres webs en català

Crit d'alerta pel català aper garantir la presència digital del, presentada el passat 21 de març, ha denunciat que el navegador més utilitzat del món fa perdre visites a dues de cada tres webs que utilitzen la llengua catalana. Partint d'aquesta preocupació sobre la pèrdua dedel català als resultats de cerca, ara han presentat un estudi que confirma els pitjors pronòstics.Laanalitza el trànsit web de 639 llocs web multilingües dels sectors públic, acadèmic, mediàtic i empresarial. Una de les conclusions és que Google ha fet perdre visites a dues de cada tresen català. De fet, en el 66,5% dels llocs web analitzats l’opció d'idioma enha vist reduïda la seva visibilitat respecte al contingut equivalent en castellà.Segons l’estudi, hi ha una forta correlació, 80% de mitjana, entre elen català i en. Això significa que “la versió castellana guanya gairebé una pàgina vista per cada pàgina que perd la catalana”. Latambé apunta que existeix una coincidència temporal de lesi en què es trenquen les, cosa que fa pensar que hi va haver un canvi sobtat en la indexació a Google que permetria explicar el problema.L’Aliança ha lamentat que els cercadors han deixat de respectar lesexplícites dels. El contingut en català dels webs multilingües ha perdut visibilitat als resultats de les cerques amb independència de la configuració d’idioma del dispositiu, el navegador i el perfil d’usuari des de lai fins a l'actualitat.En aquest context, l’Aliança creu que la llengua catalana té un greu problema de visibilitat a la xarxa i demanaràpides per part dels proveïdors de cerca web per restaurar la situació anterior. Aquest informe s’ha lliurat ali es posarà a disposició de lesque gestionen els principalsweb perquè restaurin la visibilitat del contingut en català.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola