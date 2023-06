Mor un motorista a l'AP-7 a Llinars del Vallès

Un home ha mort aquest dimarts a la matinada després de patir un accident a l. Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit, els fets han ocorregut quan passaven vint minuts de les tres de la matinada del punt quilomètric 117. Per causes que encara s'estan investigant, el motorista ha topat amb dos altres turismes.Dos ocupants d'un dels cotxes implicats han resultat ferits lleus i han estat traslladats aS'han activat tres patrulles dels Mossos i dues dotacions dels Bombers, que han fet tasques d’extinció de la motocicleta que s'ha incendiat. També hi han intervingut dues unitatsL'autopista, quan s’ha pogut habilitar un carril per a la circulació. A les vuit del matí s’han reobert tots els carrils, tot i que hi queden retencions de de 5,5 quilòmetres.

