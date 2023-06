han detingut una dona per estar relacionada amb la mort violenta del seu propi pare, a. La polia catalana ha informat que l'han arrestada aquest dimarts a la matinada. Diversos agents han arribat al domicili quan faltava un quart d'hora de les tres de la matinada després de rebre l'avís dels veïns. EEn el moment d'entrar al domicili, els agents van investigar que havia passat i, finalment, va ser un metge forense qui va certificar que l'home, de, estava mort. La seva filla, que compartia el domicili amb ell,. Els Mossos segueixen investigant les circumstàncies dels fets per aclarir-ho tot plegat i, per ara, no hi ha cap informació que la relacioni a ella directament amb la mort del pare.

