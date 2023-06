Què és l'Apple Vision Pro, el nou dispositiu de la companyia que pot revolucionar el món?

Apple presenta un dispositiu que pot ser revolucionari en el consum tecnològic, audiovisual i de telefonia mòbil a tot el planeta... o un desastre com ho ha estat les ulleres de realitat virtual, que no han acabat de tenir una incidència popular a tots els nivells. La companyia que dirigeixha mostrat al món l', "un dispositiu de realitat mixta" que es controla amb els ulls, les mans i la veu, integra una pantalla que projecta la imatge a la visió de qui l'està utilitzant i aproxima el món a una realitat futurista.La realitat augmentada (RA) i la realitat virtual (RV) a través d'una mena d'ulleres que recull el llenguatge de disseny de dos dels dispositius més famosos d'Apple: el iOs i el Mac. Permetrà consumir contingut multimèdia, navegar per internet, consumir música, sèries, pel·lícules, veure vídeos, imatges...Tal com ha explicata la, aquest visor ofereix àudio immersiu i permet tenir la sensació d'estar envoltat d'altres usuaris durant les trucades de vídeo, com si estiguessin al mateix espai de l'usuari que porta el visor , que es pot controlar tant amb els ulls, amb les mans -ja que és capaç de llegir els gestos dels dits, encara que no estiguin dins del camp de visió- i amb veu.