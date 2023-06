Detenen el nou narco d'Almeria, un pres fugat de Quatre Camins

Operació gàbia

La policia espanyola ha detingut a(Almeria) un reclús del centre penitenciari, a Barcelona, que havia aconseguit escapolir-se de la presó fa tot just unes setmanes. L'actuació s'ha produït després que els agents de la Comissaria Local hagin detectat quan feien una patrulla pel barri de Pampanico la presència d'unSegons ha indicat el cos de seguretat espanyol,en repetides ocasions durant el mes de maig, però semblava ser un gran coneixedor del territori i sempre aconseguia fugir travessant els seus habitatges marginals. Aquesta circumstància "va estimular la" dels components de la Unitat de Prevenció i Reacció de la policia estatal a El Ejido, que van dissenyar un dispositiu perdel fugat fins a estrènyer el cèrcol sobre la seva àrea d'influència en el seu horari d'activitat.Finalment, l'han pogut trobar assolint que s'hagi lliurat a les autoritats sense oposar resistència. En el moment de la detenció, el reclús no estava documentat, però sí que portava prop dei dosis de tota mena de: metadona, èxtasi, marihuana i haixix.En l'actuació posterior, els agents han pogut constatar que es tractava d'un reclús fugat de la presó de Quatre Camins, natural d'El Ejido, de, ambpolicials per delictes contra la seguretat del trànsit, atemptat contra un agent de l'autoritat, amenaces, maltractaments, o robatori amb violència. A més a més, tenia tres reclamacions judicials d'ingrés a la presó en vigor per part dels jutjats penals de la capital catalana número 12, 15 i 21. Ara, el detingut ha estat posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció 1 d'El Ejido.

