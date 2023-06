La maquinària electoral per renovar les cambres catalanes ja està en marxa. El Govern va convocar el procés electoral per al 20 de setembre (el vot remot es pot enviar entre el 15 i el 19 de setembre). Però és lala que genera més atenció. Aquest dimecres, la candidatura impulsada per Eines de País, amb el nom d'Un Pas Més, que governa actualment la institució, presentarà els seus membres, que tot indica que competiran amb una altra candidatura anunciada, la de l'empresari. L'equip d', liderat per l'actual presidenta,, i el vicepresident, inclou l'expresident Joan Canadell . Però la candidatura arriba amb un suport afegit. Segons fonts properes a la candidatura, l'empresari i, forma part de la candidatura al ple de la Cambra. Una informació confirmada apel mateix Puigcercós.Es tracta d'un fitxatge important, gestat en els darrers mesos. I que té elements de sorpresa. La inclusió de Puigcercós té rellevància, ja que amplia el ventall de forces que aplega la llista de Mònica Roca i Toni Fitó. Fins ara, la junta de la Cambra de Barcelona era considerada com a, tot i que des de l'entitat sempre han insistit en l'ampli ventall de posicions que té el seu equip. De fet, una de les decisions polèmiques de la junta va ser adherir-se al Consell de la República.La voluntat de Puigcercós d'entrar al ple de la Cambra i de fer-ho en la llista d'Eines de País és personal i parteix d'un seguit de converses entre l'exlíder d'ERC, avui fora del primer pla de la política, però sempre ben connectat amb el món polític i associatiu. La defensa feta per la junta cameral en defensa de l'i la denúncia de la dependència econòmica ha acostat Roca i Puigcercós. Cal dir que l'exdirigent republicà va comunicar a la cúpula del seu partit la intenció de concórrer a les eleccions a la Cambra. Una posició que no ha rebut cap entrebanc des d'Esquerra.Des del 2012, després d'exercir la secretaria general i la presidència d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós es va desvincular de la política i va entrar a treballar en el, especialment en sectors de consultoria de turisme i restauració. És director executiu de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives vinculada a la Universitat de Barcelona (ENTI-UB).La decisió de Puigcercós pot cridar l'atenció després que Rocaen una entrevista al Govern i ERC d'estar al darrere de la candidatura de Josep Santacreu. Una afirmació que ara, com a mínim, caldria matisar. Des del món econòmic s'assegura que darrera el projecte de Santacreu hi ha bàsicamental marge d'ERC. Entorn l'empresari, exconseller delegat de DKV, s'hi han posicionat molts membres de, organització a la qual havia pertangut Santacreu, i. Val a dir que Puigcercós manté un bon canal comunicatiu amb Pimec, el que pot fer de la seva presència a la Cambra un factor de transversalitat.Dimecres vinent, es presentarà la candidatura d', en un acte on hi seran, a més de la presidenta de la Cambra i els candidats a les, la presidenta de l'ANC,. Va ser des de l'Assemblea, el 2019, des d'on es va gestar aquesta plataforma per guanyar les eleccions a la Cambra. Un fet que en aquell moment va trasbalsar les aigües del patriciat barceloní. De moment, com prometien, les eleccions a la Cambra estan donant molt de joc.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola