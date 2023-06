El temps d'aquest dimarts: pluges i sol en un dia per a tots els gustos

Nova alerta per tempestes

El temps aquests dies continuarà ben mogut, però no arreu del territori. T'ho expliquem en el següent vídeo:https://t.co/wBU19q7L9S — Meteocat (@meteocat) June 5, 2023

Aquest ha estat unpràcticament arreu del territori. Des de mig matí que ja han començat a descarregar els primers xàfecs en alguns indrets que, de fet, han estat localment abundants i han anat acompanyats de. En canvi, a la meitat sud de la costa hem tingut molt mési les clarianes s'han deixat veure a la meitat nord del litoral. Malgrat això, en tot el que és interior hem tingutque a la zona del Pirineu, Prepirineu i Catalunya central ha descarregat pluja. Una aigua que, a banda d'agraïda per la situació de sequera que vivim, no ha estat cap sorpresa per a ningú, ja que hi havia diversos avisos activats Dimarts serà un dia variat, a gust de tothom. Si us agrada la, tindreu pluja, i si us agrada el sol, no patiu perquè tindreu sol. Això sí, hi ha trampa: contràriament al que ha passat aquesta jornada, en la pròxima els ruixats quedarani les estones de sol s'albiraran a la resta del país. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (), serà un dia amb pocs núvols en general.D'aquesta manera, tindrem un, tot i que hi haurà alguna nuvolada a la zona de. I això sí, passejaran núvols mitjans al terç nord. Novament, però, començaran a créixer nuvolades a mig matí i de cara al migdia poden començar a descarregar els primers ruixats en punts de muntanya, de l'interior, sobretot del quadrant nord-est.Tempestes que a la tarda tornaran a sovintejar, però no es creu que baixin amb tanta intensitat cap a la depressió central. Més aviat, es quedaran cap al nord, també ali esporàdicament en algun punt de l'oest de Catalunya. Per tant,de dimarts ja no té color taronja, però el terç nord encara estarà afectat per les pluges. Segons l'estimació del Meteocat, es podran superar els 20 litres en 30 minuts. A mitjà termini, el temps dels pròxims dies continuarà sent variat, però no arreu del territori.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola