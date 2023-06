Multes generoses i prohibició d'entrada als estadis durant anys: la sentència al cas Vinícius pren forma

La Comissió contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància a l'Esport ha acordat aquest dilluns suggerirde 60.001 euros i laper dos anys a les quatre persones identificades que van penjar elJúnior en un pont de Madrid.Aquests individus són els presumptes autors de la col·locació sobre un pont pròxim a la Ciutat Esportiva del Reial Madrid d'una pancarta amb el lema Madrid odia al Real i d'un ninot de color negre en clara referència al davanter brasiler, el dia abans de la trobada Reial Madrid-Atlètic de Madrid de Copa del Rei, disputat el 26 de gener.Així mateix, ha proposat altres multes de 5.000 euros, i la prohibició d'accés als recintes esportius per un període d'un any, als tres individus identificats com els autors de la realització de gestos de tipus racista dirigits contra Vinícius alde La Lliga Santander, jugat el 21 de maig.Antiviolència augmenta la dura sanció dels previstos 4.000 fins als 5.000 euros en entendre queen haver-se repetit aquest mena de conductes" i haver estat objecte de sancions els seus autors en diversos partits al llarg d'aquesta temporada i provocar la detenció de la trobada.D'altra banda, aquesta comissió també ha multat amb 1.500 euros, i ha recomanat la prohibició d'accés als recintes esportius per un període de tres mesos, als 84 individus que, en l'exterior de l'estadi i en possessió de diversos objectes contundents, romanien emboscats en un parc infantil a l'espera dels aficionats rivals al final delde Madrid del 9 d'abril.

