Evitar les pudors a la dutxa és possible: aquest és el remei infal·lible

Compra un globus de mida normal, agafa'l i retalla-li l'extrem de l'obertura i la punta oposada, allà on la goma és més gruixuda Ara centra't en la peça rodona de foradets que cobreix el forat. Obre el globus per la banda que és més ampla i posa-la al voltant de la placa rodona. Si ho has fet bé, el globus ha de quedar com si fos un embut, que és precisament el que volem: aconseguir un embut tou i flexible. Torna a posar el disc rodó a la posició original. El coll del globus ha de penjar cap avall. Assegura't que ho fas bé. Si has seguit tots els passos correctament, el globus t'hauria de quedar tancat, de manera que no deixés passar ni pudors ni insectes. Quan et dutxis, l'aigua passarà per l'embut que has fet amb el globus i quan deixi de rajar l'aigua, el globus es tornarà a tancar. Et voilà.

Li ha passat a tothom i no és cap cosa per la qual hagis d'avergonyir-te. A vegades, que et facio el bidet és resultat de no fer-los servir diàriament, però també pot passar que, així i tot, surti com una mena de ferum. En aquest cas, els motius poden ser diversos. Un dels més habituals és si vius en una casa o en un pis que ja és una mica vell. Si és així, la mala olor és conseqüència de laPerò com gairebé tot a la vida, té solució i nosaltres som aquí per compartir-te-la. I pots estar-ne segur:i farà que la ferum desaparegui per sempre. El truc et servirà, també, perque han fet del teu desaigüe la seva nova llar de la nit al dia.El consell que resoldrà tots els teus mals -o almenys els que prèviament hem detallat- l'ha compartit un usuari en un enginyós vídeo dei es pot resumir en aquestsque has de seguir, sobretot, al peu de la lletra:

