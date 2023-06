Quasi trenta comarques en alerta: s'estén la situació de perill per pluja intensa

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja. ⚠



➡ Dl. 8.00 h a dt. 20.00 h



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm/30 minuts.



➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6



➡ Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/JUA82n0rGC — Meteocat (@meteocat) June 5, 2023

I no s'acaba pas aquí la cosa. Si aquests dies no n'heu tingut prou de, les pròximes hores seran, com a poc, mogudes. El Servei Meteorològic de Catalunya () ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per la intensitat de les tempestes i ruixats que poden caure fins a les 20:00 del vespre en la major part del país. Més concretament, hi haL'avís del Meteocat ha començat a primera hora del matí, a les 8:00, amb una possibilitat de precipitació que podia superar els 20 mm en només 30 minuts. A més a més, el grau demàxim també ha augmentat i, a hores d'ara, és deBaix Camp, Priorat, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès, Alt Penedès, Urgell, Pla d'Urgell, Baix Llobregat, Anoia, Segarra, Noguera, Vallès Occidental, Bages, Solsonès, Alt Urgell, Pallars Jussà, Alt Urgell, Berguedà, Ripollès, Osona, Moianès, Vallès Oriental, Selva, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa i l'Alt Empordà. En aquest sentit, els experts han demanat que es tinguia la Segarra, l'Anoia, el Bages, el Solsonès, el Moianès, Osona i el Berguedà, on els xàfecs seran de més intensitat.

