Operació tornada del pont de la segona Pasqua: última hora del trànsit

Dia complicat a les carreteres catalanes. Ja se sap, amb els ponts la gent surt pel territori i es formena les principals vies del país. No obstant això, aquest cop no s'esperaven grans retencions, ja que aquests tres dies de festa amb motiu delnomés afecten Barcelona i ciutats comptades de l'Àrea Metropolitana ().Però, com sempre, hem d'informar d'alguns trams de circulació lenta. En total, a hores d'ara, es registrenAnem punt per punt.Resultat d'un accident, el Servei Català de Trànsit () ha comunicat que hi ha circulació amb congestió a l'AP-7 a l'altura de, des del punt quilomètric 42 fins al 52,5 en sentit sud i amb els dos carrils tallats; a l'AP-7, des del punt quilomètric 143 fins al 147 en sentit sud; a l'AP-7 a l'altura d', des del punt quilomètric 197 fins al 2017 en sentit nord amb un carril tallat; a la C-14 a, des del punt quilomètric 30 fins al 31 en ambdós sentits, I a l'N-340 a l'altura de, des del punt quilomètric 1207 fins al 1209 en sentit nord.Més enllà d'això, la circulació també és intensa en aquests punts: a la B-30 a l'altura de, des del punt quilomètric 10 fins a l'11 en sentit sud i, en sentit nord, des del punt quilomètric nou fins al 10. A la C-33 a l'altura de, hi ha retencions al punt quilomètric 77 fins al 81 en sentit sud; a l'N-II a l'altura de, des del punt quilomètric 725,9 fins al 730,2 en sentit sud; a l'A-2 a, des del punt quilomètric 605 fins al 607 en sentit nord; a la C-32 ades del punt quilomètric 50 fins al 55 en sentit nord; a la C-32 a, des del punt quilomètric 94 fins al 98 en sentit sud, i a la C-35 ades del punt quilomètric 86,1 fins al 90 en sentit oest.Trànsit informa de més retencions a la C-58 a, des del punt quilomètric 0 fins a l'1,5 en sentit sud; a la GI-600 ades del punt quilomètric 1 fins al 5 en sentit sud; a la GI-682 ades del punt quilomètric 6 fins al 8 en sentit oest; a la C-32 a, des del punt quilomètric 84,5 fins al 85,5 en sentit sud, i finalment a causa de les inundacions, també es registren quatre quilòmetres de cua, des del punt 76 fins al 80 en sentit sud a la C-16 a Puig-Reig. Pots consultaren la nostra pàgina web.

