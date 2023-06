La circulació comença a normalitzar‑se després d'una intensa operació tornada del pont de la segona Pasqua

que es concentren en quatre vies del país, per la qual cosa, de mica en mica, la circulació va tornant a la normalitat.

Dia complicat a les carreteres catalanes. Ja se sap, amb els ponts la gent surt pel territori i es formena les principals vies del país. No obstant això, aquest cop no s'esperaven grans retencions, ja que aquests tres dies de festa amb motiu delnomés afecten Barcelona i ciutats comptades de l'Àrea Metropolitana ().Però, com sempre, hem d'informar d'alguns trams de circulació lenta. En total, a hores d'ara, es registrenNomés queden dos quilòmetres de cua a la B-20 a l'altura de, on un accident deixa retencions del quilòmetre set al nou en sentit nord i amb un carril tallat; a latambé a la capital catalana, concretament del punt quilomètric 77 al 79,5 en sentit sud; a la GI-682 a l'altura de, del punt quilomètric sis al vuit en sentit sud i, finalment, les inundacions dificulten la marxa de vehicles a la C-16 a, del punt quilomètric 77 al 77,5 en sentit sud. Pots consultar la resta d'afectacions, així comen la nostra pàgina web.

